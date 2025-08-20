Bigg Boss Malayalam Season 7: സ്ലാബിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് പാചകം; കാട്ടിക്കൊടുത്ത് ശൈത്യ, അനുമോളെ വളഞ്ഞ് സഹമത്സരാർത്ഥികൾ

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ മിക്കവാറും വഴക്കുകൾ നടക്കാറുള്ളത് അടുക്കളയിലാണ്. ഓരോ വീക്കിലും വന്ന് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സ്ഥലമാണതെന്നാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി നടക്കുന്നതും ഇതേ സ്ഥലത്താണ്. അടുക്കളയിലെ ശുചിത്വം പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അടുക്കളയുടെ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഹൈസിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
അവിടെയും പ്രശ്നം അനുമോൾ തന്നെയായിരുന്നു. ജിസേലുമായുള്ള വഴക്കിനും ആണുങ്ങളെല്ലാം മൊണ്ണകളാണെന്ന പരാമർശത്തിനും ശേഷം അനുമോളെ എല്ലാവരും ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിച്ചൺ ടീമിലെ മെമ്പറായ അനുമോളുടെ ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് വീട്ടിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
Also Read: Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയത് അനുവായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുക്കളയുടെ സ്ലാബിന് ഉയരം കൂടുതലായതിനാൽ അനുമോൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് അനു സ്ലാബിന് മുകളിൽ കയറി ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതും കറിക്ക് അരിയുന്നതുമെല്ലാം ഇതേ സ്ലാബിലാണ്.
ശൈത്യയാണ് അനുവിന്റെ ഈ പ്രവർത്തി ആദ്യം കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ഒച്ചത്തിലത് വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അനുവിനെ വിമർശിച്ചെത്തി. അനുവിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് ആക്രമണവും തുടങ്ങി. അട്ടർ നോൺസെൻസ് എന്നാണ് ഒനീൽ അനുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ വിമർശിച്ചത്. കൈ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ചാൽ പോരെയെന്നായിരുന്നു ആര്യൻ ചോദിച്ചത്. അഭിയും അനുവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.