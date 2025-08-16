English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: കട്ടെടുക്കൽ ആരോപണം; ജിസേലിനെ അടിച്ച് അനുമോൾ! അനു പുറത്തേക്കോ, ബി​ഗ് ബോസ് നടപടിയെന്താകും?

അനു അടിച്ചത് തെറ്റാണ്, നടപടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജിസേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ശരത്ത് അടക്കമുള്ള മത്സരാർത്ഥികളുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:57 AM IST
  • അനു അടിച്ചത് ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്കാണെന്ന് ജിസേൽ ബി​ഗ് ബോസിനോട് പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
  • അനുവിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നാണ് ജിസേൽ ബി​ഗ് ബോസിനോട് പറഞ്ഞത്.
  • അപ്പാനി ശരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജിസേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്.

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇവളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? നാളെ നമ്മളെ ചതിക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു; അനുമോൾക്കെതിരെ അപ്പാനി ശരത്ത്

ബി​ഗ് ബോസിൽ അനുമോൾ ജിസേൽ യുദ്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. മേക്കപ്പ് വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കട്ടെടുക്കൽ ആരോപണത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇരുവരുടയെും വഴക്ക്. ജിസേൽ മനപ്പൂർവ്വം അനുമോളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുകയാണോ എന്നും തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 

ജിസേൽ ഇപ്പോഴും മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അനുമോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളുള‍പ്പെടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ അവിടെ അനുവാദം ഉള്ളത് ആര്യൻ, നെവിൻ, ആദി-നൂറ എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ആര്യന്റെ സാധനങ്ങൾ കട്ടെടുത്താണ് ജിസേൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം ആര്യനും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്‌ അങ്ങനെ കട്ടെടുക്കുന്നത് തന്റെ ബുദ്ധി എന്നാണ് ജിസേൽ വാദിക്കുന്നത്. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ജയിൽ നോമിനേഷനിലാണ് ജിസേൽ അനുമോൾ വഴക്കിനുള്ള പുതിയ കാരണം വന്നത്. ജയിൽ നോമിനേഷനിൽ ജിസേൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അനുമോളെയാണ്. അനുമോൾ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് ജിസേൽ ആരോപിച്ചത്. ഇത് കേട്ടതോടെ അനുമോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ജിസേലിന്റെ നേരെ എത്തുകയായിരുന്നു. ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നത് നീ കണ്ടോ? അനാവശ്യം പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അനുമോൾ വഴക്കിട്ട‌ത്. അതിനിടെ ജിസേലിന്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർ അനുമോൾ അലറിക്കരഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. അതിനിടെ കുറച്ച് പേർ അനുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും കുറച്ച് പേർ ജിസേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും രം​ഗത്തെത്തി. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: രേണുവിന്റെ അയൽക്കാരാകാൻ ആരും വരുന്നില്ല, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിഷപ്പ്

പിന്നാലെ അനു അടിച്ചത് ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്കാണെന്ന് ജിസേൽ ബി​ഗ് ബോസിനോട് പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അനുവിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നാണ് ജിസേൽ ബി​ഗ് ബോസിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പാനി ശരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജിസേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൈ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ തട്ടിമാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് അനുമോൾ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ജിസേൽ ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അനുമോൾക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരികയോ യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. 

ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡാണ്. മോഹൻലാൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും അനുമോൾ-ജിസേൽ വിഷയം ചർച്ചയാകും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. താക്കീത് ലഭിച്ചിട്ടും മേക്കപ്പ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ജിസേലിനും ജിസേലിനെ ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അനുമോൾക്കും എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് കണ്ടറിയാം...

