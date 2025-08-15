English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇവളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? നാളെ നമ്മളെ ചതിക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു; അനുമോൾക്കെതിരെ അപ്പാനി ശരത്ത്

അനുമോൾ അനീഷിനെ പിന്തുണച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പാനി ശരത്ത് അനുവിനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 15, 2025, 04:38 PM IST
  • ഇന്നലെ വരെ അനീഷിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നവൾ ഇന്ന് അനീഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ശരത്തിന്റെ ആരോപണം.
  • മിഡ് വീക്ക് സസ്പെൻഷൻ ടാസ്കിൽ അനു അനീഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരത്തിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇവളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? നാളെ നമ്മളെ ചതിക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു; അനുമോൾക്കെതിരെ അപ്പാനി ശരത്ത്

ബി​ഗ് ബോസിൽ മിഡ് വീക്ക് സസ്പെൻഷൻ ടാസ്ക് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് പോയിന്റുകൾ നേടിയ ശാരിക, ഒണീൽ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ഡെഡ് സോണിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അനീഷ് ഡെഡ് സോണിൽ പോകണമെന്ന് ആ​ഗ്രഹിച്ചവരാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള ഭൂരിഭാ​ഗം പേരും. എന്നാൽ അവസാന ടാസ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒണീലിന് ഒറ്റയടിക്ക് താഴെയിറക്കി കൊണ്ടാണ് അനീഷ് വിജയി ആയത്. ആദ്യ ടാസ്കുകൾ നോമിനേഷനിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നോമിനേഷനിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് കളിച്ചത്. 

അനീഷിന് വേണ്ടി ആദ്യം കളിച്ചത് അപ്പാനി ശരത്തും അനുമോളുമാണ്. പിന്നീട് ആ ടീമിൽ സംതൃപ്തൻ അല്ല എന്ന് അനീഷ് പറഞ്ഞതോടെ സഹായികളെ മൊത്തത്തിൽ ഷഫിൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അനുമോളും ശരത്തും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചതെന്നായിരുന്നു അനീഷ് ആരോപിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ശരത്തും അനുവും രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

Bigg Boss Malayalam Season 7: നൂറ - ആദില ബന്ധം ടോക്സിക് ആകുന്നോ? നൂറ ജിസേലിനെ അനുകൂലിച്ചത് ഇഷ്ടമാകാതെ ആദില

ഇപ്പോഴിതാ അനുമോൾക്കെതിരെ ശരത്ത് രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ അനീഷിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നവൾ ഇന്ന് അനീഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ശരത്തിന്റെ ആരോപണം. മിഡ് വീക്ക് സസ്പെൻഷൻ ടാസ്കിൽ അനു അനീഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരത്തിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. സരി​ഗ, രേണു, ബിന്നി എന്നിവരോടാണ് ശരത്ത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അനീഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എനിക്കൊപ്പം നിന്ന് അവനെതിരെ പറഞ്ഞവളാണ് അവളെന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അനീഷ് നല്ലവൻ എന്നുമൊക്കെയാണ് ശരത്ത് അനുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇവളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നും നാളെ നമ്മളെ ചതിക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടുവെന്നും ശരത്ത് പറയുന്നു. കേട്ടിരിക്കുന്നവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

