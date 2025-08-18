English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ നോക്കി ആര്യൻ; അതിര് കടന്നെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: ചെറിയ സൈക്കിൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ ചവിട്ടുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 18, 2025, 12:57 PM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആയിരിക്കുകയാണ്
  • ഷോ വളരെ രസകരമായി മുന്നേറുകയാണ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ നോക്കി ആര്യൻ; അതിര് കടന്നെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആയിരിക്കുകയാണ്. ഷോ വളരെ രസകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടാസ്ക് നടന്നത്. 

Also Read: അനു ഇനി കുറച്ച് വിയർക്കും..! അമ്മാതിരി പണിയല്ലേ മോഹൻലാൽ കൊടുത്തത്; ഹൗസിലുള്ള ആണുങ്ങളെല്ലാം അനുവിനെതിരാകുമോ?

ടാസ്കിനിടയിൽ ആര്യൻ അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടിയിടാൻ ശ്രമിച്ചത് പേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ ആര്യൻ, ജിസേൽ, അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ മത്സരിച്ചത്. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ടാസ്ക്കിനിടയിൽ അഭിലാഷിന്റെ സൈക്കിളിന് പിന്നിൽ ആര്യൻ ചവിട്ടുകയും അഭിലാഷിനെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആര്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അഭിലാഷ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അഭിലാഷിന് കാൽ വയ്യാത്തതല്ലേ എന്നിട്ടും ആര്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.  ബിഗ് ബോസ് സീസണിലെ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റൻ അനീഷ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഷാനവാസും.  അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ആരെന്ന് കണ്ടറിയാം... 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

