Bigg Boss Malayalam Season 7: അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ നോക്കി ആര്യൻ; അതിര് കടന്നെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആയിരിക്കുകയാണ്. ഷോ വളരെ രസകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടാസ്ക് നടന്നത്.
ടാസ്കിനിടയിൽ ആര്യൻ അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടിയിടാൻ ശ്രമിച്ചത് പേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ ആര്യൻ, ജിസേൽ, അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ മത്സരിച്ചത്.
ടാസ്ക്കിനിടയിൽ അഭിലാഷിന്റെ സൈക്കിളിന് പിന്നിൽ ആര്യൻ ചവിട്ടുകയും അഭിലാഷിനെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആര്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അഭിലാഷ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അഭിലാഷിന് കാൽ വയ്യാത്തതല്ലേ എന്നിട്ടും ആര്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ബിഗ് ബോസ് സീസണിലെ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റൻ അനീഷ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഷാനവാസും. അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ആരെന്ന് കണ്ടറിയാം...
