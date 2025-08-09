ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7ൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ ഒട്ടനവധി പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അനുമോളുമായി ഒരുപാട് പേർ ഇതിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആര്യനുമായും അനുമോൾ വഴക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുമോളെ ആര്യൻ അനാവശ്യ ആംഗ്യം കാണിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അനുമോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്.
ആര്യന്റെ കട്ടിലിനരികെ തന്റെ സാധനം എടുക്കാൻ വന്ന അനുവിനോട് ഈ ബോർഡറിൽ നീ ഇടയ്ക്കിടെ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് തമാശയായി ആര്യൻ പറഞ്ഞയിടത്ത് നിന്നാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അനു മറുപടി നൽകുന്നത്.
ശേഷമാണ് തന്നെ ആര്യൻ മോശം ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന് അനു എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. താൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അനു പറയുമ്പോൾ അത് നിന്റെ തെറ്റാണെന്ന് ശാരിക പറയുന്നുണ്ട്. അനു പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദിലയും അവിടെയെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എന്ത് കൊണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ പ്രതകരിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു സഹമത്സരാർത്ഥികൾ അൻുവിനോട് ചോദിച്ചത്. ആര്യനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അക്ബറും അവിടെയെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആര്യനുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അക്ബർ ഇടപെടേണ്ട എന്നായിരുന്നു അനുവിന്റെ മറുപടി.
എല്ലാത്തിനുമൊടുവിൽ അനുമോൾ മാറി നിന്ന് കരയുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. കരച്ചിൽ കാർഡ് ഇറക്കേണ്ട എന്ന് സഹമത്സരാർത്ഥികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവളോട് താൻ ഇപ്പോൾ റൂഡായി ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആര്യനും പറയുന്നു.
ആര്യനെ അനുകൂലിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി പ്രേക്ഷകർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആര്യൻ തെറ്റ് ചെയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ മറക്കാൻ ഓരോരോ സംസാരം നടത്തും എന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്യൻ കാണിച്ചത് മോശമാണെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അനുമോൾ കരച്ചിൽ കാർഡ് ഇറക്കുകയാണെന്നും ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
