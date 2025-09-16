English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: പ്ലാച്ചി എവിക്ടഡ്..! അനുമോളുടെ പാവയെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഷിയാസ്; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അനുമോൾ

ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്കിനിടെ അതിഥിയായി എത്തിയ ഷിയാസ് അനുമോളുടെ പാവയെ എടുത്ത് എറിയുന്നതാണ് പ്രോമോയിൽ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 16, 2025, 07:48 PM IST
  • അതിഥികൾ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ കാണിക്കുന്നത്.
  • അനുമോളുടെ പ്ലാച്ചി എന്ന പാവയെ ഹൗസിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഷിയാസ് കരിമിനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കേറ്റുമല്ലോ അവരെ'; ആദില നൂറയെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചേർത്തുപിടിച്ച് മോഹൻലാൽ; കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

Trending Photos

Improve your Gut Health: ദഹനവും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ
6
Gut health
Improve your Gut Health: ദഹനവും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ
ITR Filing Due Date: സാങ്കേതിക പിഴവോ? ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിം​ഗിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടിയത് എന്തിന്?
5
ITR filing
ITR Filing Due Date: സാങ്കേതിക പിഴവോ? ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിം​ഗിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടിയത് എന്തിന്?
Kerala BT 20 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാണ്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT 20 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാണ്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Bigg Boss Malayalam Season 7: പ്ലാച്ചി എവിക്ടഡ്..! അനുമോളുടെ പാവയെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഷിയാസ്; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അനുമോൾ

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 44ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ ടാസ്കുമായി ബി​ഗ് ബോസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിബി ഹോട്ടൽ എന്ന വീക്ലി ടാസ്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ശോഭ വിശ്വനാഥ്, ഷിയാസ് കരീം എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ ബിബി ഹോട്ടലിലെ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിഥികൾ വന്ന് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിക്കും പണികൾ‌ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതിഥികൾ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അനുമോളുടെ പ്ലാച്ചി എന്ന പാവയെ ഹൗസിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഷിയാസ് കരിമിനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇത് കണ്ട് അനുമോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നതും ഷിയാസുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോമോയിലുണ്ട്. കളിയുടെ ഭാ​ഗമായി ഹൗസിലെ മത്സരാർത്ഥികളെ തളർത്താനും കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാനും വരുന്ന അതിഥികൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഷിയാസ് കരിമിന്റെ ഈ പ്രവർത്തിയെ നിരവധി ആളുകൾ എതിർത്ത് കൊണ്ടും അനുകൂലിച്ച് കൊണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: Jeethu Joseph: ''മമ്മൂക്കയുമൊത്തുള്ള ചിത്രം ലോക്ക് ചെയ്തു''; വ്യക്തത വരുത്തി ജീത്തു ജോസഫ്

ഹോട്ടല്‍ ടാസ്കില്‍ അതിഥികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഹോട്ടല്‍ നടത്തിപ്പുകാരായ മത്സരാര്‍ഥികളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഒടുവിൽ ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങളിൽ തൃപ്തരായി അതിഥികള്‍ നല്‍കുന്ന കോയിനുകളിലും പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്. ഇതിലാണ് മത്സരാര്‍ഥികളുടെ കണ്ണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Malayalam season 7BB HotelShiyas KareemShobha ViswanathAnumol

Trending News