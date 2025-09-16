Bigg Boss Malayalam Season 7: പ്ലാച്ചി എവിക്ടഡ്..! അനുമോളുടെ പാവയെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഷിയാസ്; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അനുമോൾ

ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7 44ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ ടാസ്കുമായി ബിഗ് ബോസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിബി ഹോട്ടൽ എന്ന വീക്ലി ടാസ്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ശോഭ വിശ്വനാഥ്, ഷിയാസ് കരീം എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ ബിബി ഹോട്ടലിലെ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിഥികൾ വന്ന് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിക്കും പണികൾ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതിഥികൾ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അനുമോളുടെ പ്ലാച്ചി എന്ന പാവയെ ഹൗസിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഷിയാസ് കരിമിനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇത് കണ്ട് അനുമോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നതും ഷിയാസുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോമോയിലുണ്ട്. കളിയുടെ ഭാഗമായി ഹൗസിലെ മത്സരാർത്ഥികളെ തളർത്താനും കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാനും വരുന്ന അതിഥികൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഷിയാസ് കരിമിന്റെ ഈ പ്രവർത്തിയെ നിരവധി ആളുകൾ എതിർത്ത് കൊണ്ടും അനുകൂലിച്ച് കൊണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹോട്ടല് ടാസ്കില് അതിഥികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഹോട്ടല് നടത്തിപ്പുകാരായ മത്സരാര്ഥികളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഒടുവിൽ ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങളിൽ തൃപ്തരായി അതിഥികള് നല്കുന്ന കോയിനുകളിലും പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്. ഇതിലാണ് മത്സരാര്ഥികളുടെ കണ്ണ്.
