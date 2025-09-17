English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദ്യം ശോഭ, ദാ ഇപ്പോൾ റിയാസും; ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്ക് ലക്ഷ്മിക്കുള്ള പണിയോ?

റിയാസ് സലിം ലക്ഷ്മിക്ക് പണികൊടുക്കാനായി വന്നത് പോലെയാണ് പ്രോമോ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 17, 2025, 10:42 AM IST
  • തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, റെസ്പെക്ടോട് കൂടി സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മിയോട് റിയാസ് പറയുന്നത്.
  • ആദില നൂറയ്ക്ക് നേരെ ലക്ഷ്മി മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ആളാണ് റിയാസ്.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: പ്ലാച്ചി എവിക്ടഡ്..! അനുമോളുടെ പാവയെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഷിയാസ്; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അനുമോൾ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വില കുറഞ്ഞു; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്, നിരക്ക് അറിയാം
5
Kerala gold rate
Gold Rate Kerala Today: വില കുറഞ്ഞു; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്, നിരക്ക് അറിയാം
Improve your Gut Health: ദഹനവും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ
6
Gut health
Improve your Gut Health: ദഹനവും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ
ITR Filing Due Date: സാങ്കേതിക പിഴവോ? ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിം​ഗിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടിയത് എന്തിന്?
5
ITR filing
ITR Filing Due Date: സാങ്കേതിക പിഴവോ? ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിം​ഗിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടിയത് എന്തിന്?
Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?
7
Gold price today
Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?
Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദ്യം ശോഭ, ദാ ഇപ്പോൾ റിയാസും; ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്ക് ലക്ഷ്മിക്കുള്ള പണിയോ?

ബി​ഗ് ബോസ് ഏഴാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വീക്ലി ടാസ്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിബി ഹോട്ടൽ എന്നതാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ടാസ്ക്. എല്ലാ സീസണിലും ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്ക് നടത്താറുണ്ട്. മുൻപത്തെ സീസണുകളിലെ മത്സരാർത്ഥികളാണ് ബിബി ഹോട്ടലിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ ആദ്യം അതിഥികളായി എത്തിയത് ശോഭാ വിശ്വനാഥും ഷിയാസ് കരീമും ആണ്. മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള പണിയുമായാണ് ഇരുവരും വന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശോഭ വന്നത് ലക്ഷ്മിയെ ഉന്നം വെച്ചാണ് എന്നാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് മനസിലായത്. വന്നത് മുതൽ ലക്ഷ്മിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ശോഭ ചെയ്തത്. ബിബി ഹോട്ടലിന്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ് ലക്ഷ്മി. LGBTQ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ സെക്ഷ്വാലിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ നേർക്ക് ശോഭ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്. ലക്ഷ്മി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മണക്കുന്നു ഓക്കാനം വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ വിടുക. ലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ട് തറയിൽ ഉള്ള ഛർദ്ദി തുടപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ശോഭ ചെയ്യിച്ചത്. 

Also Read: Basil Joseph's Production: നിർമാതാവായുള്ള ആദ്യ സിനിമ; നായകൻ ടൊവിനോയോ? ടൈറ്റിൽ ടീസർ ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് ബേസിൽ

ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ പ്രോമോയിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് റിയാസ് സലിം ആണ്. LGBTQ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പായും റിയാസ് ലക്ഷ്മിയെ വേട്ടയാടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പ്രോമോ തന്നെ അതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, റെസ്പെക്ടോട് കൂടി സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മിയോട് റിയാസ് പറയുന്നത്. ആദില നൂറയ്ക്ക് നേരെ ലക്ഷ്മി മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ആളാണ് റിയാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്മിയെ കാണുമ്പോൾ തന്റെ എതിർപ്പ് റിയാസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamവേദ് ലക്ഷ്മിറിയാസ് സലിംed lakshmi

Trending News