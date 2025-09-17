Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദ്യം ശോഭ, ദാ ഇപ്പോൾ റിയാസും; ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്ക് ലക്ഷ്മിക്കുള്ള പണിയോ?

ബിഗ് ബോസ് ഏഴാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വീക്ലി ടാസ്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിബി ഹോട്ടൽ എന്നതാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ടാസ്ക്. എല്ലാ സീസണിലും ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്ക് നടത്താറുണ്ട്. മുൻപത്തെ സീസണുകളിലെ മത്സരാർത്ഥികളാണ് ബിബി ഹോട്ടലിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ ആദ്യം അതിഥികളായി എത്തിയത് ശോഭാ വിശ്വനാഥും ഷിയാസ് കരീമും ആണ്. മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള പണിയുമായാണ് ഇരുവരും വന്നത്.
ശോഭ വന്നത് ലക്ഷ്മിയെ ഉന്നം വെച്ചാണ് എന്നാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് മനസിലായത്. വന്നത് മുതൽ ലക്ഷ്മിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ശോഭ ചെയ്തത്. ബിബി ഹോട്ടലിന്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ് ലക്ഷ്മി. LGBTQ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ സെക്ഷ്വാലിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ നേർക്ക് ശോഭ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്. ലക്ഷ്മി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മണക്കുന്നു ഓക്കാനം വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ വിടുക. ലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ട് തറയിൽ ഉള്ള ഛർദ്ദി തുടപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ശോഭ ചെയ്യിച്ചത്.
ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ പ്രോമോയിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് റിയാസ് സലിം ആണ്. LGBTQ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പായും റിയാസ് ലക്ഷ്മിയെ വേട്ടയാടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പ്രോമോ തന്നെ അതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, റെസ്പെക്ടോട് കൂടി സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മിയോട് റിയാസ് പറയുന്നത്. ആദില നൂറയ്ക്ക് നേരെ ലക്ഷ്മി മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ആളാണ് റിയാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്മിയെ കാണുമ്പോൾ തന്റെ എതിർപ്പ് റിയാസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
