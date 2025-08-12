English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ സർപ്രൈസ്; രേണുവും അനീഷുമടക്കം 6 പേരിലൊരാൾ വ്യാഴാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുറത്ത്!

Bigg Boss Malayalam Season 7 Mid Week Eviction: ഇതാദ്യമായാണ് ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ വരുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:03 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷന്റെ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്
  • മുൻ സീസണുകളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം നടക്കുന്ന മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ ഈ സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 സംഭവബഹുലമായി മുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷന്റെ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  മുൻ സീസണുകളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം നടക്കുന്ന മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ ഈ സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്.  

Also Read: ബിഗ് ബോസ് ഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; കാരണം ഇതാണ്

ബിഗ് ബോസ് നിലവിലുള്ള എല്ലാ മത്സരാത്ഥികൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ങ്കി കൊണ്ടാണ് മിട വീക്ക് നിമിജേഷാണ് ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 6 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. രേണു സുധി, അനീഷ്, ഒനീൽ സാബു, റെന  ഫാത്തിമ, കലാഭവൻ സരിഗ, ശാരിക കെ ബി എന്നിവരാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. ഇവരിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ വ്യാഴാഴ്ചക്കിടയിൽ ഹൗസിൽ നിന്നും ഔട്ട് ആകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം

ഇവരുടെ പ്രകടനം വരുന്ന ടാസ്ക്കുകളിൽ എപ്രകാരം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരിക്കും പുറത്താക്കൽ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഇവർക്ക് ആറു പേർക്കും ഒരു കണ്ണ് മൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണടകയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  ഇവർക്ക് ഇത് വച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നും ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ വീക്കിലീ എവിക്ഷനുവേണ്ടിയുള്ള നിമിനേഷൻ ലിസ്റ്റും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.

 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Malayalam season 7ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7Mid Week EvictionBigg Boss Malayalam Mid Week Eviction

