English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് ഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; കാരണം ഇതാണ്

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7 ന്റെ രണ്ടാം ആഴ്ച മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 12, 2025, 10:24 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് പുതിയ പ്രോമോയാണ്
  • ണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഔട്ട് ആയി 18 പെരുമായിട്ടാണ് ഷോ നടക്കുന്നത്
  • ഇത്തവണത്തെ സീസണിന് ബിഗ് ബോസ് നല്കിയിട്ടിക്കുന്ന ടാഗ് ലൈൻ 'ഏഴിന്റെ പണി' എന്നതാണ്

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദ്യ ആഴ്ച ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഒരാള്‍ പുറത്ത്; നെഞ്ചു വിരിച്ചാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്

Trending Photos

Kerala Samrudhi SM 15 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
5
Kerala Lottery Result 2025
Kerala Samrudhi SM 15 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
Navpancham Rajayoga 2025: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം!
6
Surya Shani Yuti
Navpancham Rajayoga 2025: സൂര്യ-ശനി നവപഞ്ചമയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് ഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; കാരണം ഇതാണ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് പുതിയ പ്രോമോ തന്നെയാണ്. രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഔട്ട് ആയി 18 പേരുമായിട്ടാണ് ഷോ നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ സീസണിന് ബിഗ് ബോസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാഗ് ലൈൻ 'ഏഴിന്റെ പണി' എന്നതാണ്. ടാഗ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗെയിമുകളും ടാസ്കുകളും ബിഗ് ബോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും.

Also Read: വെറുത്ത് വെറുത്ത് കുട്ടിശങ്കരനെ സ്‌നേഹിച്ച പോലെ... ബിഗ് ബോസ് ഇത്തവണ കോമണര്‍ അനീഷ് തൂക്കും!

ശരിക്കും മുൻ സീസണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായതാണ് നിലവിലെ സംസാര വിഷയം. അത് താൽക്കാലികമായി സീസൺ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. മത്സരാർത്ഥികളെ ഹാളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ഇതൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പാണെന്നും ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7 ഇവിടെ വച്ച് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്കുകളോ മറ്റ് ആക്റ്റിവിറ്റികളോ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും നിങ്ങളെ അതിഥികളായി മാത്രം കാണുമെന്നും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും. പക്ഷേ ഒരു ആശയവിനിമയവും ഇനി നിങ്ങളുമായി ഉണ്ടാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് അറിയിപ്പ്.  

ഇതുകേട്ട് അന്തംവിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിൽക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളുടെ മുഖവും ബിഗ് ബോസ് ക്യാമറ നന്നായി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതിനു പിന്നലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണവും ബിഗ് ബോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.  മോഹൻലാൽ കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും മേക്കപ്പ് വസ്തുക്കൾ കൈയിലുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഈ സീസണിനെ കളിയാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും. ക്യാപ്റ്റനും മറ്റുള്ളവരും ഇതിനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഷോ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂവെന്നുമാണ് ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഷോ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വാരാന്ത്യ എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ എന്ത് പറയുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Malayalam season 7ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7Bigg Boss Season 7 MalayalamBigg boss Malayalam

Trending News