Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് ഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; കാരണം ഇതാണ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് പുതിയ പ്രോമോ തന്നെയാണ്. രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഔട്ട് ആയി 18 പേരുമായിട്ടാണ് ഷോ നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ സീസണിന് ബിഗ് ബോസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാഗ് ലൈൻ 'ഏഴിന്റെ പണി' എന്നതാണ്. ടാഗ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗെയിമുകളും ടാസ്കുകളും ബിഗ് ബോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും.
ശരിക്കും മുൻ സീസണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായതാണ് നിലവിലെ സംസാര വിഷയം. അത് താൽക്കാലികമായി സീസൺ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. മത്സരാർത്ഥികളെ ഹാളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ഇതൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പാണെന്നും ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7 ഇവിടെ വച്ച് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്കുകളോ മറ്റ് ആക്റ്റിവിറ്റികളോ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും നിങ്ങളെ അതിഥികളായി മാത്രം കാണുമെന്നും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും. പക്ഷേ ഒരു ആശയവിനിമയവും ഇനി നിങ്ങളുമായി ഉണ്ടാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് അറിയിപ്പ്.
ഇതുകേട്ട് അന്തംവിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിൽക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളുടെ മുഖവും ബിഗ് ബോസ് ക്യാമറ നന്നായി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതിനു പിന്നലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണവും ബിഗ് ബോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മോഹൻലാൽ കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും മേക്കപ്പ് വസ്തുക്കൾ കൈയിലുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഈ സീസണിനെ കളിയാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും. ക്യാപ്റ്റനും മറ്റുള്ളവരും ഇതിനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഷോ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂവെന്നുമാണ് ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഷോ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വാരാന്ത്യ എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ എന്ത് പറയുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.
