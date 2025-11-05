Bigg Boss Malayalam Season 7: 'നീ കാണിച്ചാൽ തമാശ, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താൽ മോശം...'; അനുമോളെ ചോദ്യംചെയ്ത് ബിൻസി

ബിഗ് ബോസ് ഫിനാലെയ്ക്ക് ഇനി 4 നാൾ കൂടി മാത്രമാണുള്ളത്. അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സീസണിലെ മുൻ മത്സരാർത്ഥികളും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ കേറിയതോടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും കലഹം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും മേജർ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുമോൾ തന്നെയാണ്. വന്നവർ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുമോളെയാണ്.
ശൈത്യയും അനുമോളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ബിൻസിയും അനുമോൾക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പാനി - ബിൻസ് വിഷയത്തിൽ അനുമോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ബിൻസിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
അനീഷിനോട് 'കയ്യും കലാശവും കാണിച്ച്, ഇച്ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നത്' എന്ന് ബിൻസി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ‘തമാശയായിരുന്നു’ എന്നാണ് അനുമോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ടതും ‘തമാശയോ’ന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പാനിയും അനുവിന് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. 'അനുകാണിച്ചാൽ തമാശ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താൽ മോശം അല്ലേ', എന്നാണ് ബിൻസി അനുവിനോട് ചോദിച്ചത്.
ഇതിന് പിന്നാലെ അപ്പാനിയുടെ അടുത്ത് ബിൻസി ഇരുന്ന രീതികളെല്ലാം അനു കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 'ഞാൻ ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഇമ്മാതിരി ചെറ്റ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ കൈ വച്ചിട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളായിരുന്നു. നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ലടീ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പുറത്ത് നീ പൈസ എണ്ണി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്' എന്നും ബിൻസി അനുവിന് നേരെ ആക്രോശിച്ചു.
എന്നാൽ വരുന്നവരെല്ലാം അനുവിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനുമോൾക്ക് പുറത്ത് പിന്തുണ കൂടാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
