Bigg Boss Malayalam Season 7: രേണുവിന്റെ അയൽക്കാരാകാൻ ആരും വരുന്നില്ല, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിഷപ്പ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്. അതിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് രേണു സുധി. നേരത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വൈറലായ രേണു സുധിക്ക് ബിഗ് ബോസിലും നല്ല പിന്തുണയാണ്. എങ്കിലും രേണുവിനോട് എതിർപ്പുള്ളവർ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തുടരുന്നുമുണ്ട്.
അതിൽ ഒരാളാണ് ബിഷപ്പ് നോബിൾ ഫിലിപ്പ് അമ്പലവേലിൽ. കൊല്ലം സുധിയുടെ മരണ ശേഷം സുധിയുടെ രണ്ട് മക്കൾക്കും വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം നൽകിയത് ഈ ബിഷപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ രേണു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാകുകയും ചില വിവാദങ്ങളുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഇദ്ദേഹം രേണുവിനെതിരെ തിരിയുകയായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ബിഷപ്പ് നോബിൾ രേണുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വൈറലാകുകയാണ്. തന്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ബിഷപ്പ്ഒന്നാമത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡൗണാണെന്നും രണ്ടാമത് വസ്തുവിന് വാല്യു കുറഞ്ഞ് പോയെന്നും അതെന്താണെന്ന് കേരള സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരാൾ രേണു സുധിയുടെ അയൽക്കാരാകാൻ ഈ സമീപത്തോട്ട് വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനി ബിഗ് ബോസ് അല്ല അവർക്ക് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും വരത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
അതിന്റെ കാരണങ്ങളെന്താണെന്നത് പൊതുസമൂഹം കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും. എന്റെയടുത്ത് വരുന്നവർ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങള ശരിക്കും ബിഗ് ബോസ് കണ്ടാൽ കാരണം മനസിലാകുമെന്നും പുള്ളിക്കാരിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ബിഗ് ബോസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസിലാക്കാമെന്നും ബിഷപ്പ് നോബിൾ ഫിലിപ് പറയുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല ബിഗ് ഹൗസിൽ രേണുവിനുള്ള വിജയം എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. രേണുവിന് അതിന് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം നേടുമെന്നും. അല്ലാതെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി കരഞ്ഞതു കൊണ്ട് കിട്ടില്ലെന്നും ബിഗ് ബോസ് സീസണിലെ കപ്പ് രേണുവിന് കിട്ടിയാൽ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. പക്ഷെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഭിമുഖത്തിന് പിന്നാലെ ബിഷപ്പിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ കമന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഗംഭീരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ ബിഷപ്പിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ വൈറലാകുകയാണ്. ബിഗ് ബോസിൽ രേണു എത്ര ദിവസം പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
