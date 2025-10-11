English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  അനീഷിനുള്ള പിന്തുണ പിആറിന്റെ ഭാ​ഗമാണെന്ന് സാബുമോൻ

Sabumon on Aneesh: 'ശരിക്കും കോമണർ അവരാണ്'; അനീഷിനുള്ള പിന്തുണ പിആറിന്റെ ഭാ​ഗമാണെന്ന് സാബുമോൻ

അനീഷ് അല്ല ആദിലയും നൂറയുമാണ് ഈ സീസണിലെ ശരിക്കുമുള്ള കോമണർ എന്നാണ് സാബുമോൻ പറയുന്നത്.  

Oct 11, 2025, 02:51 PM IST
  • അനീഷിന് പുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും സാബുമോൻ പ്രതികരിച്ചു.
  • സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അനീഷിന് കാണുന്ന പിന്തുണ പിആറിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് സാബുമോൻ പറഞ്ഞത്.

Sabumon on Aneesh: 'ശരിക്കും കോമണർ അവരാണ്'; അനീഷിനുള്ള പിന്തുണ പിആറിന്റെ ഭാ​ഗമാണെന്ന് സാബുമോൻ

ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീസൺ 1ലെ വിജയി കൂടിയായ സാബുമോൻ വന്നിരുന്നു. ആര്യന് നൽകിയ സീക്രട്ട് ടാസ്കിലൂടെയാണ് സാബുമോനെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം സാബുമോൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സീസണിലെ കോമണർ അനീഷിനെ കുറിച്ച് സാബുമോൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഒരു ന്യൂസ് റീഡര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അനീഷ് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍ ആണെന്നാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണക്കാരാണെന്നും സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് സ്വയം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മളാരുമെന്നും സാബുമോൻ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഇത്തവണത്തെ കോമണർ ആദിലയും നൂറയുമാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. കാരണം അവര്‍ സെലിബ്രിറ്റികള്‍ അല്ല. അവര്‍ ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ചാനലില്‍ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുകയോ സംവിധാനം ചെയ്യുകയോ തിരക്കഥ എഴുതുകയോ അവതാരകരായി വര്‍ക്ക് ചെയ്ത ആളുകളോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോള്‍ അവരല്ലേ ശരിക്കുമുള്ള കോമണര്‍മാര്‍ എന്നാണ് സാബുമോന്‍ ചോദിച്ചത്.

Also Read: Baby Girl Motion Poster: 'ഓരോ നിശബ്ദതയിലും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു'; 'ബേബി ​ഗേൾ' മോഷൻ പോസ്റ്റർ

അനീഷിന് പുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും സാബുമോൻ പ്രതികരിച്ചു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അനീഷിന് കാണുന്ന പിന്തുണ പിആറിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് സാബുമോൻ പറഞ്ഞത്. പ്ലാന്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ പിആര്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും താരം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം ഇത്തവണത്തെ മത്സരാര്‍ഥികളുടെ വിജയ സാധ്യത പ്രവചിക്കുക ദുഷ്കരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്തരത്തില്‍ പറയത്തക്ക മത്സരാര്‍ഥികളൊന്നും അവിടെ ഫോം ആയി വന്നിട്ടില്ലെന്നും സാബുമോന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

