Bigg Boss Malayalam Season 7: 'സ്ക്രിപ്റ്റും തയാറാക്കി വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത്'; ബി​ഗ് ബോസിലെ ആ മത്സരാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്

അനീഷ് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ തയാറാക്കിയാണ് ബി​ഗ് ബോസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മുൻഷി രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 19, 2025, 05:33 PM IST
  • പ്ലാൻ ചെയ്താണ് അനീഷ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞത്.
  • അനീഷിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ബി​ഗ് ബോസിൽ ഇത്തവണ കോമണറായി എത്തിയ അനീഷ് ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. സപ്പോർട്ടേഴ്സും അതിൽ കൂടുതൽ ഹേറ്റേഴ്സുമായും അനീഷ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കൂടുതൽ അനീഷിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ലെ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് അനീഷ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നതിനാൽ അനീഷിന് വേണ്ടത്ര സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടുന്നില്ല. 

ഇപ്പോഴിതാ അനീഷിനെ കുറിച്ച് മുൻഷി രഞ്‍ജിത്ത് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്താണ് അനീഷ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞത്. അനീഷിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു. 

രഞ്ജിത്തിന്റെ വാക്കുകൾ

അനീഷ് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്‍താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസിന് സ്‍ക്രിപ്റ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ അനീഷിന് സ്‍ക്രിപ്റ്റുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പഠിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബി​ഗ് ബോസിനെ അത്രയും സ്റ്റ‍ഡി ചെയ്‍ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ആരും അവിടെയില്ല. ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഒരു ധാരണയോടെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. എന്നാൽ ആ ധാരണ ഫ്ലക്സിബിലിറ്റിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അനീഷ് പഠിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നത് കണ്ടറിയണം.

