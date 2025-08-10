ബിഗ് ബോസിൽ ഇന്ന് എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ആരായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പടിയിറങ്ങുകയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും. 8 പേരാണ് ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ എലിമിനേഷനിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് പുറത്ത് പോകും. ശൈത്യ സന്തോഷ്, മുൻഷി രഞ്ജിത്, ജിസേൽ തക്രാൽ, രേണു സുധി, നെവിൻ ജോർജ്, ആര്യൻ കദൂരിയ, സരിക കെബി, അനുമോൾ ആർഎസ് എന്നിവരാണ് എലിമിനേഷനിലുള്ളത്.
പ്രേക്ഷകരുടെ പൾസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ചില ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ പോൾ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരോട് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് പോൾ നടത്തിയത്. അതിലൊരു വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയത് രേണു സുധിയാണ് (32528 - 28.2%). 29648 വോട്ടുകൾ (25.7%) നേടി അനുമോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 22788 വോട്ടുകൾ (19.8% വോട്ടുകൾ) നേടി ജിസേൽ ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.
15078 വോട്ടുകൾ (13.1%) നേടി ആര്യൻ നാലാം സ്ഥാനത്തും 4829 - 4.2% വോട്ടുകൾ നേടി നെവിൻ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണുള്ളത്. പിന്നാലെ ശൈത്യ (4185 - 3.6%), രഞ്ജിത് (3414 - 3.0%), സരിക (2810 - 2.4%) എന്നിങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് പോകുന്നത്.
എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മുൻഷി രഞ്ജിത്ത് ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. മത്സരാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവചനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ശരിയായിരുന്നതിനാൽ എവിക്ഷൻ പ്രവചനവും ശരിയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താൻ രഞ്ജിത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ബിബി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതായാലും ടാസ്കുകളായാലും രഞ്ജിത് ആക്ടീവ് ആയിരുന്നില്ലെന്ന് ഹൗസ്മേറ്റ്സും പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ പറയുന്നു.
ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി 9 മണി വരെ കാത്തിരിക്കാം ആദ്യമായി ആരാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയെന്ന് അറിയാൻ.
