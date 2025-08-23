English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഈ ആഴ്ചയും പോകുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ കണ്ടസ്റ്റന്റ്? ആരായിരിക്കും അത്...

മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആരാണ് പുറത്ത് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 23, 2025, 02:53 PM IST
  • മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്, ആർജെ ബിൻസി എന്നിവരാണ് ഇതിനോടകം ബി​ഗ് ബോസ് വീടിനോട് വിടപറഞ്ഞത്.
  • മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആര് പോകുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ.

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയും തീരുകയാണ്. വിക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡായ ഇന്ന് മോഹൻലാൽ എത്തും.

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയും തീരുകയാണ്. വിക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡായ ഇന്ന് മോഹൻലാൽ എത്തും. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെയായി മോഹൻലാൽ ഇന്നെത്തും. വളരെ സംഭവബഹുലമായ ഒരാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. മോശം പെരുമാറ്റം, തെറി വിളി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ എവിക്ഷനും നടന്നേക്കാവുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. 

മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്, ആർജെ ബിൻസി എന്നിവരാണ് ഇതിനോടകം ബി​ഗ് ബോസ് വീടിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആര് പോകുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ. ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരും എവിക്ട് ആയില്ല എന്നും വരും. നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലാകും എവിക്ഷൻ നടക്കുക. ഏതായാലും ബി​ഗ് ബോസ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആരാണ് പുറത്തായത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. സരിക കെ.ബി, അപ്പാനി ശരത്ത്, ശൈത്യ, ഒണീൽ, അനുമോൾ, അക്ബർ, കലാഭവൻ സരി​ഗ, ഷാനവാസ്, റെന ഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ നോമിനേഷനിലുള്ളത്. 

Also Read: Kattalan Movie: ആന്റണി വർ​ഗീസ് ആയി തന്നെ പെപ്പെ എത്തുന്നു; വമ്പൻ താരനിരയുമായി കാട്ടാളൻ, പൂജ

അനൗദ്യോഗിക വോട്ടിംഗ് ഡാറ്റ പ്രകാരം അനുമോൾക്ക് ആണ് ഏറ്റവും അധികം വോട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി നിൽക്കുന്നത് ഷാനവാസാണ്. റെന, അക്ബർ, ശൈത്യ, ശരത്ത്, ഒണീൽ എന്നിവരാണ് പിന്നാലെയുള്ളത്. എലിമിനേഷന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പേർ സരിക കെ ബിയും കലാഭവൻ സരിഗയുമാണ്. ഇവരിൽ ഒരാൾ പുറത്തുപോകുമെന്നാണ് വിവരം. ബി​ഗ് ബോസ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കലാഭവൻ സരി​ഗ പുറത്തുപോകുമെന്നാണ് വിവരം. 

