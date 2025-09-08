English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: വന്നു കയറിയില്ല അതിന് മുൻപേ ഏഴിന്റെ പണി വാങ്ങി മസ്താനി..! എന്താണെന്നോ?

പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹൗസിലുള്ളവരോട് മസ്താനി പറഞ്ഞതിനും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ചതിനുമൊക്കെയായി മോഹൻലാൽ ശിക്ഷ നൽകി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 8, 2025, 11:21 PM IST
  • പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ മത്സരാർത്ഥികളോട് പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മസ്താനി.
  • പലതവണ ബി​ഗ് ബോസ് മസ്താനിയെ വിലക്കിയെങ്കിലും അവരത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയായി വന്ന മത്സരാർത്ഥിയാണ് മസ്താനി. ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ അവതാരികയായ മസ്താനി ഏവർക്കും സുപരിചിതയാണ്. ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ കയറി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മസ്താനിയുടെ പ്രവർത്തികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പുറത്തുനിന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസിലാക്കി വന്ന മസ്താനി ആദ്യ തന്നെ രേണു സുധിക്ക് നേരെയാണ് തിരിഞ്ഞത്. 

എന്നാൽ വീട്ടിൽ മസ്താനി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ഭാഷ മോശമാണെന്ന അഭിപ്രായം ആ വീട്ടിലുള്ള ഭൂരിഭാ​ഗം ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളോട് മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുകയും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസ്താനി. കൂടാതെ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ മത്സരാർത്ഥികളോട് പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മസ്താനി. പലതവണ ബി​ഗ് ബോസ് മസ്താനിയെ വിലക്കിയെങ്കിലും അവരത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 

Also Read: Lokah Movie: 'ലോക യൂണിവേഴ്സിലെ' 'മൂത്തോൻ' മമ്മൂട്ടി; ജന്മദിനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്ററുമായി ടീം

എന്നാൽ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ വന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് മസ്താനി ശകാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അക്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തെറി പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മസ്താനിയും അതിന് തുല്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് മോഹൻലാൽ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പരാതിപെട്ടിയിൽ ഭൂരിഭാ​ഗം പേരും പരാതി പറഞ്ഞതും മസ്താനിയെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. വെസ്സൽ ടീമിലായിട്ട് ആ പണി മസ്താനി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിരുന്നു. 

മസ്താനിയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മോഹൻലാലും ബി​ഗ് ബോസും ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ മസ്താനിയെ മോഹൻലാൽ നേരിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ മസ്താനി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ ബി​ഗ് ബോസ് പറയുന്നത് വരെ ഉപയോ​ഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും വയൊന്നും മസ്താനിക്ക് നൽകില്ലെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള മത്സരാർത്ഥിയായേക്കാം മസ്താനി എന്നാണ് ചില പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ മസ്താനി തുടർന്നേക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalammastaniബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

