English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആര്യനെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല, അനുമോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു; ജിസേലിനോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അമ്മ

ആര്യനെ തഴഞ്ഞും ജിസേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 1, 2025, 05:40 PM IST
  • ജിസേലിന് എല്ലാത്തിനും മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
  • എല്ലാവരുടെയും ​ഗെയിം ശരിക്കും കണ്ട് മനസിലാക്കിയിട്ടാണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി വന്നിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Mammootty New Movie: മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ; മഹേഷ് നാരായണൻ - മമ്മൂട്ടി- മോഹൻലാൽ- ആൻ്റോ ജോസഫ് സിനിമയുടെ ടീസർ ഉടൻ!

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ‍ർവകാല റെക്കോ‍ർഡിൽ സ്വർണവില; പവന് 86,000 കടന്നു
7
Gold Rate in Kerala
Gold Rate Kerala Today: സ‍ർവകാല റെക്കോ‍ർഡിൽ സ്വർണവില; പവന് 86,000 കടന്നു
Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price today
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
7
symptoms
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Bigg Boss Malayalam Season 7: ആര്യനെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല, അനുമോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു; ജിസേലിനോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അമ്മ

ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഈ ആഴ്ച ഫാമിലി വീക്ക് ആണ്. എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളുടെയും വീട്ടുകാരോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ വരുന്ന വീക്ക് ആണിത്. ഷാനവാസ്, അനീഷ്, ബിന്നി, ആദില, നൂറ, ആര്യൻ, സാബുമാൻ, ജിസേൽ തുടങ്ങിയവരുടെ വീട്ടുകാർ ഇതിനോടകം വന്നു. ബിന്നിയുടെ ഭർത്താവ് നൂബിൻ ആണ് വന്നത്. ആദില നൽകിയ പവർ പ്രകാരം നൂബിന് ഒരാഴ്ചയോളം ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്ന ജിസേലിന്റെ മമ്മിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. മകളെക്കാൾ എന്ത് കൊണ്ടും ബി​ഗ് ബോസിന് യോജിച്ചത് മമ്മിയാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. വന്നത് മുതൽ ജിസേലിനെ വഴക്ക് പറയുകയാണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി. ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ആണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ജിസേൽ ചോദിക്കുന്നത് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചും ഡ്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ്. 

Also Read: Lokah Ott: 'ലോക' ഒടിടിയിലെത്തിയോ? ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവം; പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്

ജിസേലിന് എല്ലാത്തിനും മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ​ഗെയിം ശരിക്കും കണ്ട് മനസിലാക്കിയിട്ടാണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി വന്നിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ​ഗെയിം പോരാ എന്നാണ് വന്നപാടെ ജിസേലിനോട് അവർ പറയുന്നത്. ​ഗെയിം നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല, തുണിയൊക്കെ സ്വന്തമായി കഴുകിയാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് മമ്മി ജിസേലിനോട് പറഞ്ഞത്. ജിസേലിന്റെ വന്നയുടൻ ആര്യൻ പോയി കാൽ തൊട്ട് വണങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആര്യനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ജിസേലിന്റെ മമ്മി. അനുമോളെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 

ആര്യനെ മമ്മി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ജിസേൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. അങ്ങനെ ജിസേൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും മമ്മി വഴക്ക് പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7

Trending News