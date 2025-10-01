Bigg Boss Malayalam Season 7: ആര്യനെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല, അനുമോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു; ജിസേലിനോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അമ്മ

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഈ ആഴ്ച ഫാമിലി വീക്ക് ആണ്. എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളുടെയും വീട്ടുകാരോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ വരുന്ന വീക്ക് ആണിത്. ഷാനവാസ്, അനീഷ്, ബിന്നി, ആദില, നൂറ, ആര്യൻ, സാബുമാൻ, ജിസേൽ തുടങ്ങിയവരുടെ വീട്ടുകാർ ഇതിനോടകം വന്നു. ബിന്നിയുടെ ഭർത്താവ് നൂബിൻ ആണ് വന്നത്. ആദില നൽകിയ പവർ പ്രകാരം നൂബിന് ഒരാഴ്ചയോളം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്ന ജിസേലിന്റെ മമ്മിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. മകളെക്കാൾ എന്ത് കൊണ്ടും ബിഗ് ബോസിന് യോജിച്ചത് മമ്മിയാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. വന്നത് മുതൽ ജിസേലിനെ വഴക്ക് പറയുകയാണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി. ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ആണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ജിസേൽ ചോദിക്കുന്നത് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചും ഡ്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ്.
ജിസേലിന് എല്ലാത്തിനും മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഗെയിം ശരിക്കും കണ്ട് മനസിലാക്കിയിട്ടാണ് ജിസേലിന്റെ മമ്മി വന്നിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ഗെയിം പോരാ എന്നാണ് വന്നപാടെ ജിസേലിനോട് അവർ പറയുന്നത്. ഗെയിം നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല, തുണിയൊക്കെ സ്വന്തമായി കഴുകിയാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് മമ്മി ജിസേലിനോട് പറഞ്ഞത്. ജിസേലിന്റെ വന്നയുടൻ ആര്യൻ പോയി കാൽ തൊട്ട് വണങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആര്യനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ജിസേലിന്റെ മമ്മി. അനുമോളെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആര്യനെ മമ്മി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ജിസേൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. അങ്ങനെ ജിസേൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും മമ്മി വഴക്ക് പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത്.
