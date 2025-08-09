ഏഴിന്റെ പണിയുമായി എത്തിയ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7ന്റെ ആദ്യ ജയിൽവാസം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുമോൾക്കും അപ്പാനി ശരത്തിനുമാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ വീക്ക്ലി ടാസ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും നേടാത്ത 11 പേരിൽ നിന്നായിരുന്നു ജയിലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനായ അനീഷിന് ബിഗ് ബോസ് ഒരു സവിശേഷ അധികാരം കൂടി നൽകി. അനീഷിന് ഒരാളെ ജയിലിലേക്ക് നേരിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ബിഗ് ബോസ് നൽകിയത്.
ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ അനീഷ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പാനി ശരത്തിനെയാണ്. ഒപ്പം ജയിലിൽ പോകാൻ ഏറ്റവുമധികം നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചത് അനുമോൾക്ക് ആയിരുന്നു. സ്ലാൻഡിങ് ജയിൽ ആണ് ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയത്. ജയിൽവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അനുമോളും അപ്പാനി ശരത്തും ജയിലിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇവർക്കുള്ള ടാസ്കുമായി ക്യാപ്റ്റൻ അനീഷ് എത്തി.
ചപ്പാത്തി പരത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഇരുവർക്കും ബിഗ് ബോസ് നൽകിയ ജയിൽ ടാസ്ക്. മൂന്ന് ആകൃതികളിലാണ് ചപ്പാത്തി പരത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. വൃത്തം, ചതുരം, ത്രികോണം എന്നീ ആകൃതിയിൽ ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞ അത്രയും ചപ്പാത്തി ഇരുവരും ഉണ്ടാക്കണമെന്നതായിരുന്നു ടാസ്ക്. ഇരുവരും ചേർന്ന് ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കി വിശ്രമിക്കാൻ കിടന്നപ്പോൾ വീണ്ടുമൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ അനീഷ് അവിടേക്ക് എത്തി. എന്നാല് ആദ്യ ടാസ്ക് ലെറ്ററിന് സമാനമായ ലെറ്ററാണ് അനീഷ് വായിച്ചത്.
ഇത് തന്നെയല്ലേ നേരത്തെയും വായിച്ചത്, തങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുമായിരുന്നു അനുമോളും ശരത്തും പറഞ്ഞത്. ടാസ്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അനീഷും പറഞ്ഞു. ഇത് ഇവർക്കിടയിൽ തർക്കത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
