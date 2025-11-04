Bigg Boss Malayalam Season 7: 'നിന്റെ പിആർ തന്നെയാണ് എന്റെയും; എൻ്റെ അച്ഛൻ്റടുത്ത് നിന്ന് അവൻ എത്ര ക്യാഷ് വാങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ?' അനുവിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ശൈത്യ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
എന്റെയും നിന്റെയും പിആർ എടുത്തവൻ തന്നെയാണ് എന്നെ കട്ടപ്പയായി ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് ശൈത്യ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 4, 2025, 02:14 PM IST
ബി​ഗ് ബോസ് ഫിനാലെ വീക്കിൽ ഇപ്പോൾ മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസം കയറിയത് ശരത് അപ്പാനി, കലാഭവൻ സരി​ഗ, ശാരിക, മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്, ബിൻസി, ശൈത്യ എന്നിവരാണ്. 

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ശാന്തമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ബി​ഗ് ബോസ് വീട് വീണ്ടും കലുഷിതമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ വന്നതോടെ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം അവിടെ സംസാര വിഷയമാകുന്നത് ശൈത്യയാണ്. അനുമോളുമായിട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് ശൈത്യ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അനുമോളെ താൻ ബാക്ക്സ്റ്റാബ് ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണമാണ് ശൈത്യ ചോദിച്ചത്. എന്നെ കട്ടപ്പയായി ചിത്രീകരിച്ചതെന്തിനാണെന്നും തനിക്ക് പുറത്തൊരു ലൈഫ് ഉള്ളതാണെന്നുമൊക്കെ ശൈത്യ പറയുന്നുണ്ട്. 

Also Read: Prakash Raj: മമ്മൂക്കയെ അവർ അർഹിക്കുന്നില്ല! ദേശീയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ പ്രകാശ് രാജ്

നിന്റെ പിആർ തന്നെയാണ് എന്റെയും, അവൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റടുത്ത് നിന്ന് എത്ര ക്യാഷ് വാങ്ങിയെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശൈത്യ അനുവിനോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെയും നിന്റെയും പിആർ ചെയ്തവൻ തന്നെയാണ് എന്നെ ആദ്യം കട്ടപ്പയായി ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും ശൈത്യ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും അനു മറുപടിയൊന്നും നൽകാതെ എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. 

പിന്നാലെ അനീഷിന്റെ വിഷയവും ശൈത്യ എടുത്തിട്ടു. അനീഷേട്ടന്റെ ഇമോഷൻസിനെ വച്ചാണ് ഇവൾ കളിക്കുന്നതെന്ന് ശൈത്യ ആരോപിച്ചു. ഇവളാണ് എല്ലാവരെയും ബാക്ക്സ്റ്റാബ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ശൈത്യ പറയുന്നു. 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

