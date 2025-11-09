English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss Malayalam Season 7 Grand Finale: ആര് കപ്പടിക്കും? അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

സീസൺ 7 കപ്പ് ആര് ഉയർത്തുമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 9, 2025, 11:31 AM IST
  • എന്നാൽ ഫിനാലെയ്ക്ക് മുൻപുള്ള മുൻ മത്സരാർത്ഥികളുടെ റീഎൻട്രികൾ അനുവിന് വളരെയധികം ​ഗുണം ചെയ്തുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
  • എല്ലാവരും ചേർന്ന് അനുവിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സഹതാപതരം​ഗം ഉണ്ടായതായാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം നിറയുന്ന കമന്റുകളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്.

Bigg Boss Malayalam Season 7 Grand Finale: ആര് കപ്പടിക്കും? അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ന്റെ ​ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയാണ് ഇന്ന്. രാത്രി 7 മണി മുതൽ ഫിനാലെയ്ക്ക് തുടക്കമാകും. എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ വിവിധ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടാകും. ടോപ് 5 ആരൊക്കെ എന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന എവിക്ഷനിൽ പുറത്തായത് നൂറ ആയിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് ആദിലയും പുറത്ത് പോയിരുന്നു. ഷാനവാസ്, നെവിൻ, അനുമോൾ, അനീഷ്, അക്ബർ എന്നിവരാണ് ഫൈനൽ ഫൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്.

അനുമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനീഷ് വിജയിക്കും എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. അനുമോൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിലും പിആർ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയായതോടെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറാകുമോ എന്നതിലും സംശയമുണ്ട്. ഇനി അഥവാ അനുമോൾ ജയിച്ചാൽ അത് പിആറിന്റെ ബലത്തിലാണ് എന്നായിരിക്കും മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുക. 

Also Read: Jana Nayagan Movie: കച്ചേരിയിൽ ആടിത്തിമിർത്ത് വിജയ്; 'ജനനായകൻ'ലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

അനീഷിന് പിആർ ഇല്ല, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്ന ചർച്ചകൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഏറ്റവും അധികം പിആർ ഉള്ളത് അനീഷിനാണ്. അനീഷ് ബി​ഗ് ബോസിൽ വന്ന സമയം മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളെ വളരെയധികം വെറുപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക മത്സരാർത്ഥികളും അനീഷ് വിജയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റം വന്നുവെന്നും വിജയിക്കാൻ അനീഷ് എന്തുകൊണ്ടും അനീഷ് അർഹനാണെന്നും എല്ലാവരും പറയുന്നു.

അനുമോൾക്ക് ധാരാളം ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൗസിനുള്ളിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ താരത്തിന് വലിയ നെ​ഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആര്യൻ-ജിസേൽ വിഷയം, അപ്പാനി - ബിൻസി വിഷയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അനുവിന് നെ​ഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്ന് മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളിൽ പലരും അനുമോൾ ജയിക്കുന്നതിനോട് വലിയ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. 

ഷാനവാസിന് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആകുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. നെവിൻ, അക്ബർ വിഷയത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അനീഷോ അനുമോളോ കപ്പടിക്കുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. എങ്കിലും കൃത്യമായി വിജയി ആരായിരിക്കും എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീസൺ ആണിത്. 

