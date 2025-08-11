English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: വെറുത്ത് വെറുത്ത് കുട്ടിശങ്കരനെ സ്‌നേഹിച്ച പോലെ... ബിഗ് ബോസ് ഇത്തവണ കോമണര്‍ അനീഷ് തൂക്കും!

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് ഹൌസിൽ ഏറ്റവും അധികം പരാതികൾ അനീഷിനെതിരെ ആണെങ്കിലും പതിയെ പതിയെ അനീഷ് ഗെയിം കൈയ്യിലെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്...

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Aug 11, 2025, 12:27 PM IST
  • ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥി ആയിരുന്നു അനീഷ്
  • ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലും വെറുപ്പിക്കൽ തുടർന്നു

അഴകിയ രാവണന്‍ എന്ന സിനിമയില്‍ ഭാനുപ്രിയ മമ്മൂട്ടിയോട് പറയുന്ന സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ആണ് ' വെറുത്ത് വെറുത്ത് വെറുപ്പിന്റെ അവസാനം എനിക്കിപ്പോ കുട്ടിശങ്കരനോട് സ്‌നേഹമാണ്' എന്നത്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7 ല്‍ സംഭവിക്കുന്നത്.

ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് ആദ്യം കയറി വന്നത് കോമണര്‍ ആയ അനീഷ് ആയിരുന്നു. സ്ത്രീ വിരുദ്ധന്‍ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ ആയിരുന്നു അനീഷിന്റെ എന്‍ട്രി. വന്ന ദിവസം മുതല്‍ മറ്റ് മത്സരാര്‍ത്ഥികളെ വെറുപ്പിക്കുന്നതില്‍ അനീഷ് 'പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം' കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാന്‍ വയ്യ.

ക്യാപ്റ്റന്‍സി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത് കണ്ടതാണ്. ആര് ക്യാപ്റ്റന്‍ ആവരുത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ആളുകള്‍ പറഞ്ഞത് അനീഷിന്റെ പേരായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏഴിന്റെ പണിയുമായി വന്ന ബിഗ് ബോസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അനീഷിനേയും. ക്യാപ്റ്റന്‍ ആയതിന് ശേഷവും അനീഷിന്റെ വെറുപ്പിക്കല്‍ ടാസ്‌കുകള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നത് സത്യം. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില്‍ മാത്രമല്ല, പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയിലും ആ വെറുപ്പ് ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സംഗതി ആകെ മാറി മറിയുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിത കോണുകളില്‍ നിന്നെല്ലാം അനീഷിന് പിന്തുണ ഏറുകയാണ്. പരാതിപ്പെട്ടി തുറന്നപ്പോഴും അതിന് ശേഷമുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലും മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഇടപെടലുകളിലും എല്ലാം ഇത് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. ക്യൂട്ട്‌നെസ് വാരി വിതറുന്നവരും നന്മമരം കളിക്കുന്നവരും കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരും ക്ഷുഭിത യൗവ്വനങ്ങളും എല്ലാം ആവത് ശ്രമിച്ചിട്ടും അനീഷിന്റെ തട്ട് താണ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിന് പുറത്തും അനീഷിന്റെ പിന്തുണ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനീഷിന് വേണ്ടി ആര്‍മിയും തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില്‍ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനീഷ് ആണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ പലരും പറയുന്നത്. ഏവരും ഏറെ കാത്തിരുന്ന രേണു സുധിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഏറെ പിറകിലാണെന്ന വസ്തുതയും പ്രേക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

