Bigg Boss Malayalam Season 7: എവിക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥികളുമുണ്ടോ? വോട്ട് ചെയ്ത് സേഫ് ആക്കാം; ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ?

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ധാരാളം ഇത്തവണയും ഉണ്ട്. എലിമിനേഷനിലേക്കുള്ളവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനും ഉണ്ടാകും ഇത്തവണ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥിയെ വീട്ടിൽ നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടുകളാണ് മത്സരാർത്ഥികളെ ആ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതു പുറത്താക്കുന്നതുമൊക്കെ. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ന്റെ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ?
ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അതിലൂടെ വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ ബിഗ് ബോസ് ഷോ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വോട്ട് നൗ എന്ന ബാനർ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷംവോട്ട് കൊടുക്കുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 10 വോട്ട് വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: അയാൾ പുറത്തായാൽ പിന്നെ ഇത് സീരിയൽ..! സീസണിലെ ഏറ്റവും ജനുവിനായ വ്യക്തിയാണ് അനീഷെന്ന് പ്രേക്ഷകർ
മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ 6 പേരാണുള്ളത്. രേണു സുധി, അനീഷ്, ഒനീൽ സാബു, റെന ഫാത്തിമ, കലാഭവൻ സരിഗ, ശാരിക കെ ബി എന്നിവരാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. ഇവരിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥിയുണ്ടെങ്കിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ സെയ്ഫ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.