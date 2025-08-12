Bigg Boss Malayalam Season 7: എവിക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥികളുമുണ്ടോ? വോട്ട് ചെയ്ത് സേഫ് ആക്കാം; ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:01 PM IST
ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ധാരാളം ഇത്തവണയും ഉണ്ട്. എലിമിനേഷനിലേക്കുള്ളവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനും ഉണ്ടാകും ഇത്തവണ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥിയെ വീട്ടിൽ നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടുകളാണ് മത്സരാർത്ഥികളെ ആ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതു പുറത്താക്കുന്നതുമൊക്കെ. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ന്റെ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ?

ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അതിലൂടെ വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ ബി​ഗ് ബോസ് ഷോ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വോട്ട് നൗ എന്ന ബാനർ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷംവോട്ട് കൊടുക്കുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 10 വോട്ട് വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ 6 പേരാണുള്ളത്. രേണു സുധി, അനീഷ്, ഒനീൽ സാബു, റെന ഫാത്തിമ, കലാഭവൻ സരിഗ, ശാരിക കെ ബി എന്നിവരാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. ഇവരിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മത്സരാർത്ഥിയുണ്ടെങ്കിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ സെയ്ഫ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 MalayalamBigg Boss Malayalam 7ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7

