Bigg Boss Malayalam Season 7: നൂറ - ആദില ബന്ധം ടോക്സിക് ആകുന്നോ? നൂറ ജിസേലിനെ അനുകൂലിച്ചത് ഇഷ്ടമാകാതെ ആദില

ആദില നൂറ ബന്ധം ടോക്സിക് ആകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ മുൻപും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:54 PM IST
  • നൂറയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദില പൊസസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
  • ആദില ടോക്സിക് ആകുന്നുണ്ടെന്നും ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവർ പിരിയുമെന്നും ചിലർ പറയുന്നു.

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ഫൈനൽ ടാസ്കിലും പിടിച്ചുകയറാനായില്ല, പരാജയപ്പെട്ടു; ഒടുവിൽ ആ രണ്ട് പേർ ഡെഡ് സോണിലേക്ക്..!

ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസ് മത്സരാർത്ഥികളാണ് ആദിലയും നൂറയും. സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇവർ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മത്സരാർത്ഥികളാണ്. പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചാണ് ഇവർ ടാസ്കുകളിലുൾപ്പെടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായി. ഒരു കാര്യത്തിൽ ജിസേലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് നൂറ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് ആദിലയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതേ കുറിച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ജിസേലിനെ നൂറ അനുകൂലിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുകയായിരുന്നു ആദില. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസിൽ വീണ്ടും മേക്കപ്പ് വിഷയം..! അനുമോളും ജിസേലും പൊരിഞ്ഞ അടി

എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, നീ സേഫ്​​ ​ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ആദില നൂറയോട് പറ‍ഞ്ഞത്. എന്നാൽ തനിക്ക് ഇവിടെ ചില ഫേവറൈറ്റുകളുണ്ട്, അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു നൂറ മറുപടി നൽകിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ എന്ന് ആദില ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്റേതല്ലേ എന്ന് നൂറ മറുപടിയും നൽകി. ജിസേൽ തന്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്നും തനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നും നൂറ പറഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടുമായോ എന്ന് ആദില ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണെന്ന് നൂറ പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നും തനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്നും ആദില പറയുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം നൂറയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദില പൊസസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ആദില ടോക്സിക് ആകുന്നുണ്ടെന്നും ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവർ പിരിയുമെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരെയും പിന്തുണച്ചും നിരവധി പേർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 MalayalamBigg Boss Malayalam 7Adhila Nooraആദില നൂറ

