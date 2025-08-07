ബിഗ് ബോസിൽ ഒരാഴ്ച തികയും മുൻപ് തന്നെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ഈ ആഴ്ചയിലെ നോമിനേഷൻ അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഇത്തവണ പുറത്തുപോകുക എന്ന് മോഹൻലാൽ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. തങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നവരെയും മത്സരത്തിൽ ഒട്ടും ആക്ടീവ് അല്ലാത്തവരെയുമൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതിൽ ഏറ്റവും അധികം വോട്ട് നേടിയ മത്സരാർത്ഥി ശൈത്യ സന്തോഷ് ആണ്. ശൈത്യ ഒട്ടും ആക്ടീവ് അല്ല എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം. അതിനിടെയാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ മറ്റൊരു പണി വന്നിരിക്കുന്നത്. 'പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്' എന്ന ടാസ്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസ് നൽകിയത്. ഇതിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യരല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന 4 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രകാരം എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഷാനവാസ്, ശൈത്യ, ജിസൈല്, ബിൻസി എന്നിവരെയാണ്.
രാത്രി ഹൗസിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് മുതല് വേക്കപ്പ് സോംഗ് വരെ ഈ നാല് പേർക്കും ഹൗസിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. പകരം ഗാര്ഡന് ഏരിയയിലാണ് കഴിയേണ്ടത്. ഒരു കട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കട്ടിൽ ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് കിടക്കാം. ഉറങ്ങുന്നയാളെ ഉണര്ത്താതെ, ടാസ്കില് ഉള്പ്പെടാത്ത മറ്റ് മത്സരാര്ഥികള് റെഡ് സോണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ഷോയിൽ നിന്ന് പുറത്താകും. ഇത്തരത്തിൽ ടാസ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉറക്കമിളച്ച് എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആരെയും പുറത്താക്കാനായില്ല.
എന്നാൽ ഇന്ന് ബിഗ് ബോസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രോമോയിൽ ശൈത്യ സന്തോഷിനെ സഹമത്സരാർത്ഥികൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ശൈത്യയായിരുന്നു കട്ടിലിൽ കിടന്നത്. അക്ബർ ഖാൻ, അപ്പാനി ശരത്ത്, ബിന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ശൈത്യയെ എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ശൈത്യ പുറത്താകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ.
