Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദ്യം അടി, ഇപ്പോൾ സ്നേഹം; ഇവരുടെ പോക്ക് ലവ് ട്രാക്കിലേക്കോ? ബിബി ഹൗസിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകർക്കുമുണ്ട് ആ സംശയം...

ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇത്തവണത്തെ സീസണിൽ ഇതുവരെയുള്ള സീസണുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ലവ് ട്രാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേർളി-ശ്രീനിഷ് എന്നിവർ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആരുടെയും ലവ് ട്രാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണോ ശരിക്കുള്ള പ്രണയമാണോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസിലാക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. ഇത്തവണത്തെ സീസണിൽ അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഒരു ലവ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാനായിട്ടില്ല.
എങ്കിൽ പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രേക്ഷകരും ബിബി ഹൗസിനുള്ളിലുള്ളവരും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പേരെ. ആര്യൻ, അനുമോൾ എന്നിവരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അനുമോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആര്യൻ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമോൾ - ജിസേൽ തർക്കം വന്നപ്പോഴും ആര്യൻ അനുവിനെ ഫേവർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതോടെ ആര്യന് അനുവിനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാണ് ജിസേൽ ഉൾപ്പെടെ ഹൈസിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെന്ന് ആര്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യത്വം മാത്രമാണ് താൻ കാണിക്കുന്നതെന്നും ആര്യൻ പറയുന്നു.
പക്ഷേ സഹമത്സരാർത്ഥികൾ വീണ്ടും ആര്യനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ മനുഷ്യത്വം കൂടുന്നുണ്ടെന്നും ഒരാളോട് മാത്രമാണ് അതുള്ളതെന്നും എല്ലാവരും പറയുന്നു. അനുവിനും ആര്യനോട് ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ ശൈത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമോളെ കളിയാക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഹൗസിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ഇവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. അനുമോളെ ഫേവർ ചെയ്ത് ആര്യൻ സംസാരിക്കുന്നതും ആര്യനെ അനുമോൾ നോക്കുന്ന വിധം ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ പ്രവർത്തികൾ ലവ് ട്രാക്ക് റീലുകളായും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
