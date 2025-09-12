Bigg Boss Malayalam Season 7: ഒനീൽ മസ്താനിയെ മോശമായി തൊട്ടു; ഹൗസിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നവുമായി ലക്ഷ്മി, കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

ബിഗ് ബോസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായി വേദ് ലക്ഷ്മി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ചർച്ചയായ വിഷയമാണ് ആദില-നൂറയെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ കാര്യം. സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്തവൾമാരാണെന്നും നിന്റെയൊന്നും വീട്ടിൽ പോലും ഇവളുമാരെ കയറ്റില്ലെന്നുമൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മി വഴക്കിനിടെ അക്ബറിനോടായി ആദില-നൂറയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. വീടിനുള്ളിൽ ഇത് ചർച്ചയായില്ലെങ്കിലും പുറത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്മിക്കെതിരെ നിരവധി ആളുകളാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.
ഇപ്പോഴിതാ ബിഗ് ബോസിലും പുറത്തും വീണ്ടും ലക്ഷ്മി ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ഒനീലിനെതിരെയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒനീൽ മസ്താനിയെ മോശമായി കയറി പിടിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് കൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി എത്തിയത്. ടാസ്ക് വിജയിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലെക്സിൽ തട്ടി ഒനീൽ വീഴാൻ പോയപ്പോൾ മസ്താനിയെ കയറി പിടിക്കുകയായിരുന്നു. മസ്താനിയുടെ വയറിലാണ് ഒനീൽ പിടിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ സോറി പറയുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ മസ്താനി ഇക്കാര്യം ലക്ഷ്മിയോടും പ്രവീണിനോടുമായി പറഞ്ഞു. ഒനീൽ കയറി പിടിച്ചത് ബാഡ് ടച്ചാണോ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണോ എന്നതിൽ തനിക്ക് ക്ലാരറ്റി വേണം. ഒനീലിനോട് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ മസ്താനി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇത് കേട്ടതും ലക്ഷ്മി സംഭവം വഷളാക്കുകയായിരുന്നു. ഒനീലിനോട് മൈക്ക് ഇട്ടോണ്ട് വരാൻ പറയുകയും മസ്താനിയെ മോശമായി തൊട്ടുവെന്നും ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ അത് മനപ്പൂർവ്വം ചെയ്തത് അല്ലെന്നും വീഴാൻ പോയപ്പോൾ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണെന്നും അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ സോറി പറഞ്ഞുവെന്നും ഒനീൽ പറയുന്നുണ്ട്.
താൻ ഇത് പേഴ്സണലി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാണെന്ന് മസ്താനിയും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ലക്ഷ്മി അവിടെ ഒനീലിനെതിരെ വലിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മോഹൻലാൽ വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഒനീൽ ക്യാമറ നോക്കി ബിഗ് ബോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പുറത്ത് വിടരുത് എന്നായിരുന്നു മസ്താനി ബിഗ് ബോസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഹൗസിലുള്ള എല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് എതിരാണ്. മസ്താനിയും ഒനീലും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് പോലും ലക്ഷ്മി അതിൽ തന്നെ കടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതും എല്ലാവരും കണ്ടു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാവരും ലക്ഷ്മിക്ക് എതിരാണ്. ആദില-നൂറ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇതിനോടകം നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒനീൽ വിഷയം കൂടി വന്നതോടെ ലക്ഷ്മിക്ക് ഹേറ്റേഴ്സ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മിക്ക് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നൽകണം, നടപടിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
