ബി​ഗ് ബോസിന്റെ ഈ സീസൺ നിറയെ സസ്പെൻസുകൾ നിറഞ്ഞ സീസണാണ്. പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പണികളാണ് ബി​ഗ് ബോസ് ഓരോ ദിവസവും മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയും അത്തരത്തിൽ സർപ്രൈസ് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അവസാനം അത് മിഡ് വീക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആകുകയായിരുന്നു. അതായത് ഒരാളോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിന് മുൻപ് പുറത്തുപോകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. 

  • റെന ഫാത്തിമ, ഒണീൽ, റേണു സുധി, ശാരിക, അനീഷ്, സരി​ഗ എന്നിവരായിരുന്നു ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്.
  • മൂന്ന് ടാസ്കുകളാണ് ബി​ഗ് ബോസ് നൽകിയത്.

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഫൈനൽ ടാസ്കിലും പിടിച്ചുകയറാനായില്ല, പരാജയപ്പെട്ടു; ഒടുവിൽ ആ രണ്ട് പേർ ഡെഡ് സോണിലേക്ക്..!

ബി​ഗ് ബോസിന്റെ ഈ സീസൺ നിറയെ സസ്പെൻസുകൾ നിറഞ്ഞ സീസണാണ്. പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പണികളാണ് ബി​ഗ് ബോസ് ഓരോ ദിവസവും മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയും അത്തരത്തിൽ സർപ്രൈസ് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അവസാനം അത് മിഡ് വീക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആകുകയായിരുന്നു. അതായത് ഒരാളോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിന് മുൻപ് പുറത്തുപോകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. 

എന്നാൽ അതിലും ബി​ഗ് ബോസ് ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. മിഡ് വീക്ക് സസ്പെൻഷൻ ടാസ്കുകളിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരെ ക്യാമറയും സൗണ്ടും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഡെഡ് സോണിൽ പാർപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ബി​ഗ് ബോസ് പറഞ്ഞത്. റെന ഫാത്തിമ, ഒണീൽ, റേണു സുധി, ശാരിക, അനീഷ്, സരി​ഗ എന്നിവരായിരുന്നു ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് ടാസ്കുകളാണ് ബി​ഗ് ബോസ് നൽകിയത്. ഈ ടാസ്കുകൾ കളിക്കാൻ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് പേരെ വിളിക്കാമായിരുന്നു. ആ രണ്ട് പേരാണ് നോമിനേഷനിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത്. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസിൽ വീണ്ടും മേക്കപ്പ് വിഷയം..! അനുമോളും ജിസേലും പൊരിഞ്ഞ അടി

അങ്ങനെ മൂന്ന് ടാസ്ക്കുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ പോയിന്റ് നില ഇങ്ങനെ (സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ കണക്ക്)

റെന – 14 പോയിന്റ്
ഒണീൽ – 13 പോയിന്റ്
റേണു – 13 പോയിന്റ്
സരിഗ – 13 പോയിന്റ്
അനീഷ് – 6 പോയിന്റ്
ശാരിക – 3 പോയിന്റ്

ഇതിൽ ഏറ്റവും പോയിന്റ് കുറവുള്ളത് അനീഷിനും ശാരികയ്ക്കുമാണ്. ബി​ഗ് ബോസ് ഇനി മറ്റ് ടാസ്കുകൾ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഡെഡ് സോണിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. പുതിയ പ്രോമോയിലും രണ്ട് പേരെ ഡെഡ് സോണിലേക്ക് ബി​ഗ് ബോസ് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. എന്നാൽ അവിടെയും ബി​ഗ് ബോസ് ഇനി ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

