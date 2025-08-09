English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam: പണിപ്പുര ടാസ്കിൽ ഉഴപ്പിയവരെയും, ഓമനപ്പേരിടൽ ടാസ്ക് കുളമാക്കിയവരെയും വെറുതെ വിടില്ല; ഏഴിന്റെ പണിയുമായി മോഹൻലാൽ

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ്. വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് ആയ ഇന്ന് മോഹൻലാൽ എത്തുകയാണ്. ഇത്രയും ദിവസത്തെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയവർക്ക് പണി കൊടുക്കാനും സീസണിലെ ആദ്യ എവിക്ഷൻ നടത്താനുമൊക്കെയായാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത്. വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രോമോ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:26 PM IST
  • പണിപ്പുര ടാസ്കിൽ ഉഴപ്പിയവരെയും, ഓമനപ്പേരിടൽ ടാസ്ക് കുളമാക്കിയവരെയും ഒന്നും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും, ടാസ്ക് ശരിക്കും കളിക്കാത്തവർക്ക് ഏഴിന്റെ പണി നൽകുമെന്നുമാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്.
  • കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇന്ന് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

പണിപ്പുര ടാസ്കിൽ ഉഴപ്പിയവരെയും, ഓമനപ്പേരിടൽ ടാസ്ക് കുളമാക്കിയവരെയും ഒന്നും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും, ടാസ്ക് ശരിക്കും കളിക്കാത്തവർക്ക് ഏഴിന്റെ പണി നൽകുമെന്നുമാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്. കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇന്ന് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: നീ എന്തിനാ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ കാണിച്ചത്? ബി​ഗ് ബോസിൽ ആര്യൻ vs അനുമോൾ, ഒടുവിൽ കരച്ചിലും

വളരെ കലുഷിതമായിരുന്നു ഒരാഴ്ചത്തെ ബി​ഗ് ബോസ് എപ്പിസോഡ്. ഹൗസിലുള്ള എല്ലാവരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിലായി വന്നു നിൽക്കുന്നത് രേണു സുധിയും അനീഷും തമ്മിലുള്ള അടിയാണ്. രേണു കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അനീഷ് വഴക്ക് തുടങ്ങിയത്. അത് ഒടുവിൽ വലിയ വഴക്കിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. ആരാണ് സുധി എന്ന് പോലും അനീഷ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ ഹൗസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനീഷിനെ കുറ്റം പറയുന്നുമുണ്ട്. 

