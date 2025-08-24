English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് വാർണിം​ഗ്; കട്ട കലിപ്പിൽ മോഹൻലാൽ; മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കണക്കിന് കിട്ടി..!

ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് മോഹൻലാൽ ചെന്ന് അവിടെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തിരികെ വേദിയിലേക്ക് പോയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 24, 2025, 01:08 PM IST
  • അക്ബറിനോടും വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് മോഹൻലാൽ സംസാരിച്ചത്.
  • അനീഷിന് നേരെ തലയിണ വലിച്ചെറിയുകയും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് അക്ബറിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്.

Read Also

  1. Movie Update: ഈ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെന്താ പനമ്പള്ളി ന​ഗറിൽ? കൂടെ മലയാളത്തിന്റെ 'പ്രിയ' സംവിധായകനും; ഒപ്പം ഹിന്ദി റിമേക്ക്?

Trending Photos

Shukra Varuna Yuti: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!
7
Shukra Varuna Yuti
Shukra Varuna Yuti: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!
Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
6
Surya Gochar
Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് വാർണിം​ഗ്; കട്ട കലിപ്പിൽ മോഹൻലാൽ; മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കണക്കിന് കിട്ടി..!

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയും അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മോഹൻലാൽ വരുന്ന വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡായിരുന്നു. ആ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ടാസ്കുകളുമെല്ലാം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇന്നലെ അൽപം ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു മോഹൻലാൽ. കാരണം ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വലിയ വഴക്കും സംഭവങ്ങളുമാണ് അവിടെ നടന്നത്. പലരും മോശം വാക്കുകൾ, അതായത് തെറി വിളി വരെ നടത്തിയിരുന്നു. 

അക്ബർ, ആര്യൻ, ഒണീൽ, അഭിലാഷ് എന്നിവരെയാണ് മോഹൻലാൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. ഷോ തുടങ്ങിയ ഉടനെ മത്സരാർത്ഥികളെ വീടിന് പുറത്തിറക്കി മോഹൻലാൽ വീടിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആര്യനെ വൃത്തിയില്ലായ്മ എന്ന പേരിലാണ് മോഹൻലാൽ പൊക്കിയത്. ആര്യന്റെ ബെഡ് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, കിച്ചണിൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന കത്തിയെടുത്ത് താടി മുറിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആര്യനെ മോഹൻലാൽ വിമർ‌ശിച്ചു. അഭിലാഷിന് നേരെ ചെരുപ്പ് ഊരിയെറിഞ്ഞതിനും ആര്യനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ആര്യന്റെ ബാൻഡും മോഹൻലാൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഇനി ആര്യന് അത് തിരികെ ലഭിക്കില്ല. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ മോഹൻലാലിന്റെ സർപ്രൈസ് എൻട്രി; ആര്യന് ബാൻഡ് നഷ്ടമായി, കാരണം ഇതാണ്..!

അക്ബറിനോടും വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് മോഹൻലാൽ സംസാരിച്ചത്. അനീഷിന് നേരെ തലയിണ വലിച്ചെറിയുകയും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് അക്ബറിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അക്ബറിനോട് കൺഫെഷൻ റൂമിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അക്ബറിന്റെ ഉമ്മയുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയപ്പോൾ അക്ബർ പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്തു. താൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരാളായി പോയി എന്നാണ് ഉമ്മ പറ‍ഞ്ഞതെന്ന് അക്ബർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഒണീൽ, അഭിലാഷ് എന്നിവരെയും മോഹൻലാൽ വിമർശിച്ചു. ഇനി ഇങ്ങനെയുണ്ടായാൽ ആക്ഷനെടുക്കുമെന്നും മോഹൻലാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കലാഭവൻ സരി​ഗയാണ് എവിക്ട് ആയത്. സരി​ഗയെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് വിട്ടശേഷം അവിടെ നിന്നും ഡയറക്ട് എവിക്ട് ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സരി​ഗ മോഹൻലാലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർ എവിക്ട് ആയതാണെന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർ മനസിലായത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളംബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7

Trending News