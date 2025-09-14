English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss: 'എന്ത് തള്ളാണ് മസ്താനി, എന്ത് തള്ളാണ്...'; മോഹൻലാൽ വക മസ്താനിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി

ആര്യൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആര്യനെ അനുമോളുടെ ദേഹത്തേക്ക് മസ്താനി തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:32 PM IST
  • ആര്യൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് താൻ അനുമോളെ തള്ളിയതെന്നായിരുന്നു മസ്താനി പറഞ്ഞത്.
  • എന്നാൽ ഇതിന് മസ്താനിയെ മോഹ​ൻലാൽ കളിയാക്കുന്നതും പ്രോമോയിൽ കാണാം.
  • മസ്താനിയെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ കുഴപ്പം മസ്താനിക്ക് ഒരാൾ തള്ളാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ മോഹൻലാൽ എന്ത് തള്ളാണ് മസ്താനി, എന്ത് തള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കളിയാക്കിയത്.

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കേറ്റുമല്ലോ അവരെ'; ആദില നൂറയെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചേർത്തുപിടിച്ച് മോഹൻലാൽ; കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ലെ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയാണ് മസ്താനി. വന്ന ദിവസം മുതൽ ബിബി ഹൗസിൽ മസ്താനി പലവിധ വഴക്കുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി, ആദില-നൂറ വിഷയത്തിലും മസ്താനിയുടെ നിലപാട് വിമർശനങ്ങൾ വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി​ഗ് ബോസിന്റെ പുതിയ പ്രോമോയിൽ മസ്താനി റോസ്റ്റിം​ഗ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒനീൽ വിഷയവും ഇന്ന് മോഹൻലാൽ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ടാസ്കിനിടെ ഒനീൽ മസ്താനിയെ ബാഡ് ടച്ച് ചെയ്തുവെന്നതായിരുന്നു ആരോപണം. 

ആര്യൻ അനുമോൾ വിഷയത്തിലാണ് മസ്താനിയെ മോഹൻലാൽ വിമർശിക്കുന്നതാണ് പുതിയ പ്രോമോ. കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ദിവസം ആര്യനെ അനുമോളുടെ ദേഹത്തേക്ക് മസ്താനി തള്ളിയിട്ടിരുന്നു. ഇതാണ് മോഹൻലാൽ ചർച്ചയാക്കിയത്. അക്ബറും അനുമോളും തമ്മിൽ വഴക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത്. ആര്യൻ മസ്താനിയോട് പറഞ്ഞു തന്നെ അനുമോളുടെ ദേഹത്തേക്ക് തള്ളാൻ. മസ്താനി ആര്യനെ തള്ളിയതും അനുമോളുടെ ദേഹത്ത് ചെന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ഒനീൽ മസ്താനിയെ മോശമായി തൊട്ടു; ഹൗസിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നവുമായി ലക്ഷ്മി, കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

ആര്യൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് താൻ അനുമോളെ തള്ളിയതെന്നായിരുന്നു മസ്താനി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിന് മസ്താനിയെ മോഹ​ൻലാൽ കളിയാക്കുന്നതും പ്രോമോയിൽ കാണാം. മസ്താനിയെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ കുഴപ്പം മസ്താനിക്ക് ഒരാൾ തള്ളാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ മോഹൻലാൽ എന്ത് തള്ളാണ് മസ്താനി, എന്ത് തള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കളിയാക്കിയത്. പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെയാണ് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രോമോയ്ക്ക് ലഭിച്ച കമന്റുകൾ. 

അതേസമയം ഇന്ന് ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർ എവിക്ട് ആകും എന്നാണ് സൂചന. മസ്താനിയും പ്രവീണും പുറത്തുപോകും എന്ന തരത്തിലാണ് ബി​ഗ് ബോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പറയുന്നത്. 

