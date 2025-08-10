English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴിന്റെ പണി തരുവാണോ? തിരിച്ച് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും'; രേണു സുധിയെ പൊളിച്ചടുക്കി മോഹൻലാൽ, ഏത്തമിട്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് രേണു

ചെയ്ത തെറ്റിന് ഏത്തമിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രേണു. ബി​ഗ് ബോസ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണ് രേണുവിന്റെ ക്ഷമാപണം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:35 AM IST
  • രേണു സുധി ബിഗ് ബോസില്‍ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്‍തുവെച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
  • ആദ്യ എലിമിനേഷനിൽ വരുമെന്ന് എങ്ങനെ മനസിലാക്കിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നായിരുന്നു രേണു മറുപടി പറഞ്ഞത്.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ രേണുവും അനീഷും പൊരിഞ്ഞ അടി

Trending Photos

Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
7
Gold price today
Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
Karunya Lottery Result Today 09 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 09 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!
6
Gold Price Decline
Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!
Kerala Lottery Result Today 08 August 2025: സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം; ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 08 August 2025: സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം; ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം
Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴിന്റെ പണി തരുവാണോ? തിരിച്ച് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും'; രേണു സുധിയെ പൊളിച്ചടുക്കി മോഹൻലാൽ, ഏത്തമിട്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് രേണു

ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഇന്നലെ മോഹൻലാൽ എത്തിയ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ രേണു സുധിയെ പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് മോഹൻലാൽ. ബി​ഗ് ബോസിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് രേണു സുധി മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് രേണുവിന്റെ കള്ളത്തരം മോഹൻലാൽ തകർത്തത്. 

ആദ്യ എവിക്ഷനിൽ താൻ എത്തിയെന്നും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു രേണു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പൈറസിക്ക് തുല്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് രേണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലാൽ ചൂണ്ടികാട്ടിയത്. 

ബിഗ് ബോസിന് വന്ന ഒരു കത്ത് വായിച്ച് കൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ വിഷയം എടുത്തിട്ടത്. ഷോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും മുൻപ് തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ആയി പുറത്തുവരുന്നു എന്നതായിരുന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് പേരെ വീട് പരിശോധിക്കാനായി ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു. എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: നീ എന്തിനാ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ കാണിച്ചത്? ബി​ഗ് ബോസിൽ ആര്യൻ vs അനുമോൾ, ഒടുവിൽ കരച്ചിലും

രേണു സുധി ബിഗ് ബോസില്‍ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്‍തുവെച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യ എലിമിനേഷനിൽ വരുമെന്ന് എങ്ങനെ മനസിലാക്കിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നായിരുന്നു രേണു മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഒരു ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ഷോയാണ് ഇതെന്നും അതിന്റെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോ ചെയ്യരുതെന്നും മോഹൻലാലൽ പറഞ്ഞു. ഇത് പൈറസി ആണെന്നും മോഹൻലാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നീട് ബി​ഗ് ബോസ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഏത്തമിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന രേണു സുധിയെയും ഷോയില്‍ കാണാമായിരുന്നു. യൂട്യൂബ് നോക്കുന്ന കസിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും ഇനി ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് ഇടരുതെന്നും രേണു പറയുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 MalayalamRenu Sudhiരേണു സുധിബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7

Trending News