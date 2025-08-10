Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴിന്റെ പണി തരുവാണോ? തിരിച്ച് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും'; രേണു സുധിയെ പൊളിച്ചടുക്കി മോഹൻലാൽ, ഏത്തമിട്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് രേണു

ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഇന്നലെ മോഹൻലാൽ എത്തിയ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ രേണു സുധിയെ പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് മോഹൻലാൽ. ബിഗ് ബോസിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് രേണു സുധി മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് രേണുവിന്റെ കള്ളത്തരം മോഹൻലാൽ തകർത്തത്.
ആദ്യ എവിക്ഷനിൽ താൻ എത്തിയെന്നും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു രേണു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പൈറസിക്ക് തുല്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് രേണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലാൽ ചൂണ്ടികാട്ടിയത്.
ബിഗ് ബോസിന് വന്ന ഒരു കത്ത് വായിച്ച് കൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ വിഷയം എടുത്തിട്ടത്. ഷോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും മുൻപ് തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ആയി പുറത്തുവരുന്നു എന്നതായിരുന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് പേരെ വീട് പരിശോധിക്കാനായി ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു. എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
രേണു സുധി ബിഗ് ബോസില് വരുന്നതിന് മുൻപേ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്തുവെച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യ എലിമിനേഷനിൽ വരുമെന്ന് എങ്ങനെ മനസിലാക്കിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നായിരുന്നു രേണു മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഒരു ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ഷോയാണ് ഇതെന്നും അതിന്റെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോ ചെയ്യരുതെന്നും മോഹൻലാലൽ പറഞ്ഞു. ഇത് പൈറസി ആണെന്നും മോഹൻലാല് വ്യക്തമാക്കി.
പിന്നീട് ബിഗ് ബോസ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഏത്തമിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന രേണു സുധിയെയും ഷോയില് കാണാമായിരുന്നു. യൂട്യൂബ് നോക്കുന്ന കസിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും ഇനി ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് ഇടരുതെന്നും രേണു പറയുന്നുണ്ട്.
