Bigg Boss Malayalam Season 7: എവിക്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ തീരുമാനിക്കും; നെവിനോട് മോഹൻലാൽ

ബിഗ് ബോസിൽ സംഭവ ബഹുലമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെവിൻ-ഷാനവാസ് വഴക്കിന് പിന്നാലെ ഷാനവാസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രോമോകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നെവിനെതിരെ മോഹൻലാൽ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോമോയിലുള്ളത്.
നെവിൻ ഷാനവാസുമായി എന്താണ് എന്നാണ് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രോമോയിൽ കാണുന്നത്. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലെന്ന് നെവിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു. മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു ബാധ കയറിയത് പോലെയാണ് നെവിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്നായിരുന്നു അനീഷ് പ്രതികരിച്ചത്.
തുടർന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മോഹൻലാൽ അനീഷിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് അനീഷ് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം എന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്. "നെവിൻ എവിക്ഷനിൽ ഉള്ള ആളല്ലേ. നെവിൻ എവിക്ഷനിൽ പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും", എന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത്. പ്രോമോ ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
എന്ത് നടപടിയാകും നെവിനെതിരെ ബിഗ് ബോസ് അധികൃതർ എടുക്കുക എന്നറിയാനായി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നെവിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകരും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം നെവിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ബിഗ് ബോസ് താക്കീതും നൽകിയിരുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും പലരും കമന്റുകളിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എന്ത് നടക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
