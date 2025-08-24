English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ജീവിതകഥയ്ക്കിടെ ചിരി, ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ചെരുപ്പേറും; ആര്യന് പണിഷ്മെന്റ്?

ജീവിതകഥ പറയുന്ന ടാസ്കിലാണ് ആര്യൻ ചിരിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്തവർക്ക് നേരെ ചെരിപ്പെറിയുകയും ചെയ്തത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 24, 2025, 02:55 PM IST
  • ആര്യൻ അഭിലാഷിന് നേരെ ചെരുപ്പെറിയുകയും ചെയ്തു.
  • ഇത് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
  • എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് മോഹൻലാൽ ചെയ്തിരുന്നത്.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് വാർണിം​ഗ്; കട്ട കലിപ്പിൽ മോഹൻലാൽ; മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കണക്കിന് കിട്ടി..!

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
6
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
Shukra Varuna Yuti: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!
7
Shukra Varuna Yuti
Shukra Varuna Yuti: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!
Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
6
Surya Gochar
Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
Today&#039;s Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Bigg Boss Malayalam Season 7: ജീവിതകഥയ്ക്കിടെ ചിരി, ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ചെരുപ്പേറും; ആര്യന് പണിഷ്മെന്റ്?

ബി​ഗ് ബോസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും ആര്യൻ റോസ്റ്റിം​ഗ് കാണാം. ആര്യനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇന്നും മോഹൻലാൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ജീവിത കഥ പറയുന്ന ടാസ്കിൽ ആര്യൻ ചിരിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ശൈത്യ തന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ആര്യൻ ചിരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ആദ്യം എതിർത്തപ്പോൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിലത്ത് പോയിരുന്നും കിടന്നുമൊക്കെ ആര്യൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 

ടാസ്ക് പൂർത്തിയായതും അഭിലാഷ്, ഒണീൽ, ശരത് തുടങ്ങി പല മത്സരാർത്ഥികളും ആര്യനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വലിയ വഴക്കിലേക്കാണ് പോയത്. ഇതിനിടെ ആര്യൻ അഭിലാഷിന് നേരെ ചെരുപ്പെറിയുകയും ചെയ്തു. ഇത് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് മോഹൻലാൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. വെറുതെ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല പണിഷ്മെന്റ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ മോഹൻലാലിന്റെ സർപ്രൈസ് എൻട്രി; ആര്യന് ബാൻഡ് നഷ്ടമായി, കാരണം ഇതാണ്..!

ഇന്നത്തെ പ്രോമോയിൽ ആര്യന് ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ആര്യന് നൽകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് കൊണ്ടാണ് പ്രോമോ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇന്നും എല്ലാവരെയും എടുത്ത് റോസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കുമോ അതോ ആര്യന് മാത്രമായിരിക്കുമോ പണി കിട്ടുന്നത്? ബിബി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നും ഒരാൾ‌ പുറത്ത് പോകുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ കലാഭവൻ സരി​ഗയാണ് എവിക്ട് ആയത്. ഇന്ന് ശാരിക കെബി പുറത്താകുമെന്ന സൂചനയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 MalayalamAryan Kathuriaബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളംബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7

Trending News