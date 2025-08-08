English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aug 8, 2025
Bigg Boss Malayalam Season 7: ‘വാഴകളെ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കണം’ മോഹൻലാലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

19 മത്സരാർഥികളുമായി ഓ​ഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ആരംഭിച്ച ബി​ഗ് ബോസിന്റെ ഏഴാമത്തെ സീസണിലെ ആദ്യ എവിക്ഷനിൽ എട്ട് മത്സരാർഥികളാണ് ഉള്ളത്. രഞ്ജിത്ത്, ശൈത്യ, നെവിൻ, ജിസേൽ, രേണു, അനുമോൾ, ആര്യൻ, ശാരിക എന്നിവരാണ് ആദ്യത്തെ എവിക്ഷനിലുള്ളത്. ഇവരിൽ ആരാണ് ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ പറയും.

എവിക്ഷന് മുൻപായി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പ്രോമോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. വോട്ടുകൾ കൃത്യമായും ബുദ്ധിപൂർവ്വവും പ്രേക്ഷകർ വിനിയോ​ഗിക്കണമെന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്. അങ്കം തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പ്രേക്ഷകരോടാണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാലിന്റെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്.

ALSO READ: 'പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം'; ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഏറ്റുമുട്ടി രേണുവും നെവിനും

ഇത്തവണത്തെ ലൈൻ പാടത്ത് പണി വരമ്പത്ത് കൂലി എന്നതാണ്. മത്സരാർഥികളുടെ കൂലി നിങ്ങളുടെ ഓരോ വിലപ്പെട്ട വോട്ടുമാണ്. അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിനിയോ​ഗിക്കണം. പിആർ ടീമുകളുടെയും ആർമികളുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് ജയ് വിളിക്കരുത്. പിആർ രാജാക്കന്മാരെയും പാച്ചാളം ഭാസിമാരെയും തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. സേഫ്  ​ഗെയിം കളിച്ച് ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വാഴകളായി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കണം.

ഷോയിൽ കണ്ടന്റ് തരുന്നവർ മാത്രം മതിയെന്നും എന്നാൽ മാത്രമേ എന്റർടെയ്നിം​ഗും എൻ​ഗേജിങ്ങും ആകൂവെന്നും മോഹൻലാൽ പറയുന്നു. നിലപാടുകളുള്ളവരെയും പ്രതികരിക്കുന്നവരെയും എവിക്ട് ആക്കി അർഹത ഇല്ലാത്തവരെയും അലസന്മാരെയും ഷോയിൽ നിർത്തിയാൽ പണി കിട്ടുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കാകുമെന്നും അപ്പോൾ പരാതിയുമായി വരരുതെന്നും മോഹൻലാൽ പറയുന്നു.

