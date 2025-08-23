ബിഗ് ബോസിൽ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് ആണ്. മോഹൻലാൽ എത്തുന്ന എപ്പിസോഡ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ച ചർച്ചയാകാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ചയാകുക ആര്യൻ എന്ന കണ്ടസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തിയും ഒണീൽ, അഭിലാഷ് എന്നിവരുടെ മോശം സംസാരവുമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. പുതിയ പ്രോമോയും ഇതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ സർപ്രൈസ് എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. മത്സരാർത്ഥികളെയെല്ലാം പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം മോഹൻലാലും സ്പൈകുട്ടനും കൂടിയാണ് വീടിനകത്ത് സെർച്ച് നടത്തുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തുന്ന മോഹൻലാൽ ആര്യനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഏറ്റവും വൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ആരുടെ ബെഡ് ആണെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യം. ആര്യന്റെ ബെഡ് ആണതെന്നാണ് പ്രോമോയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇങ്ങനെയാണോ താങ്കൾ വീട്ടിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോഹൻലാൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോമോയിൽ കാണാം.
പിന്നീട് അടുക്കളയിൽ കറിക്ക് അരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയെടുത്ത് ആര്യൻ താടി മുറിച്ചതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ആര്യൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണോ എന്നത് എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ മാത്രമെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തുടർന്ന് കാണുന്നത് ആര്യന്റെ ബാൻഡ് മോഹൻലാലിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. ആര്യന് ബാൻഡ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രോമോയിലൂടെ മനസിലാകുന്നത്. ബാൻഡ് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ആര്യന് തിരികെ നൽകേണ്ടി വരും. ബിഗ് ബോസ് നൽകുന്ന ഡ്രസും വസ്തുക്കളും മാത്രമാണ് ഇനി ആര്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക.
ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പല മത്സരാർത്ഥികൾക്കും മോഹൻലാലിന്റെ വക നല്ല ഡോസ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് എവിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതും അറിയാൻ കാത്തിരിക്കണം.
