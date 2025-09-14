English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കേറ്റുമല്ലോ അവരെ'; ആദില നൂറയെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചേർത്തുപിടിച്ച് മോഹൻലാൽ; കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ആദില നൂറ വിഷയത്തിൽ ലക്ഷ്മിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേരും സമൂഹത്തിലുണ്ട്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 12:30 PM IST
  • തന്റെ മകൻ ഈ ഷോ കാണുന്നതാണെന്നും ഇത് നോൽമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുമെന്നും ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതും മോഹൻലാലിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു.
  • അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളൂ, എന്തിനാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യം.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: 'നിൻ്റെ ഒന്നും വീട്ടിൽ പോലും ഇവളുമാരെ കയറ്റില്ല..'' ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് ആദില-നൂറയെ കുറിച്ചോ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം

Trending Photos

Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope 13 September 2025: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അൽപം ജാ​ഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 13 September 2025: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അൽപം ജാ​ഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope 14 September 2025: വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഭാ​ഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope 14 September 2025: വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഭാ​ഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Bigg Boss Malayalam Season 7: 'ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കേറ്റുമല്ലോ അവരെ'; ആദില നൂറയെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചേർത്തുപിടിച്ച് മോഹൻലാൽ; കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ബി​ഗ് ബോസ് ഏഴാം സീസണിലെ ഏറ്റവും റേറ്റിം​ഗ് ലഭിച്ച എപ്പിസോഡായിരിക്കും ഇന്നലെ നടന്നത്. ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയവും മോഹൻലാലിന്റെ സ്റ്റേറ്റമെന്റുകളും തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. ആദില-നൂറയെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മി ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. സമൂഹത്തിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവൾമാർ, അവരുടെ സപ്പോർട്ട് വാങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉളുപ്പില്ലായ്മയില്ല, ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നേൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു, നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റാത്തവൾമാർ എന്നൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മി ആദിലയെയും നൂറയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതിന് മുൻപും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന തരത്തിൽ ലക്ഷ്മി സംസാരിച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ ലക്ഷ്മിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ‌ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കും മോശമായിട്ടാണ് ലക്ഷ്മി അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ലക്ഷ്മിക്കെതിരെ നടപടി വേണം എന്ന തരത്തിലൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. അവരെ അം​ഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന ലക്ഷ്മിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയാം, എന്നാൽ അവരെ കുറിച്ച് ഇത്ര മോശമായി പറഞ്ഞത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിച്ചു. ലക്ഷ്മിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും ഉണ്ട്. 

സംഭവം നടന്ന അന്ന് മുതൽ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ. മോഹൻലാൽ വന്ന് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിനായായിരുന്നു എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നത്. എപ്പിസോഡിന്റെ പ്രോമോ തന്നെ എല്ലാവരിലും ആകാംക്ഷ നിറച്ചിരുന്നു. എപ്പിസോഡ് വന്നതോടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൂടി എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ബി​ഗ് ബോസ് സീസണുകളിൽ മോഹൻലാൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സീസൺ ഇതാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. 

Also Read: Kantara Chapter 1 Release: ധാരണയായി..! കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും; റിലീസ് ഒക്ടോബർ 2ന്

ലക്ഷ്മി - ആദില നൂറ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ലക്ഷ്മിക്കെതിരെ മോഹൻലാൽ സംസാരിച്ചത്. ആരാണ് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവർ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് മോഹൻലാൽ ലക്ഷ്മിയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത്. ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ മറുപടി. അതിന് അവർക്കെന്താ നിങ്ങളുടെ ചെലവിനാണോ അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മോഹൻലാൽ തിരിച്ചും ചോദിച്ചു. 

ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അവരെ കയറ്റും എന്ന മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കാണ് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും അധികം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറ കരഞ്ഞപ്പോൾ, സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുവെന്നും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നും പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോ​ഗിക്കരുതെന്നും ലാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എത്ര മോശമായ വാക്കുകളാണ് ലക്ഷ്മി ഉപയോ​ഗിച്ചതെന്നും മോഹൻലാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റാത്തവൾമാർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ലക്ഷ്മിക്ക് എന്താണ് അവകാശമെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം.

തന്റെ മകൻ ഈ ഷോ കാണുന്നതാണെന്നും ഇത് നോൽമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുമെന്നും ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതും മോഹൻലാലിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളൂ, എന്തിനാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യം. മസ്താനിക്കും ലക്ഷ്മിയുടെ അതേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. ആദില നൂറ ബന്ധത്തെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് താൽപര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു മസ്താനിയും പറഞ്ഞത്. രണ്ട് പേരും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപൊയ്ക്കോളൂ എന്നായിരുന്നു ഇവരുവരോടും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത്. 

പുറത്തുനിന്ന് ഷോ കണ്ട് വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ട് വന്നവരാണ്. അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്തിനാണ് ഷോയിലേക്ക് വന്നതെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചത്. സഹമത്സരാർത്ഥികൾക്കും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു. വിഷയത്തോടുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ സമീപനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ കയ്യടി നേടികൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7 MalayalamAdhila NooraVed Lakshmimastaniആദില നൂറ

Trending News