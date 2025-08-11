English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദ്യ ആഴ്ച ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഒരാള്‍ പുറത്ത്; നെഞ്ചു വിരിച്ചാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:15 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ലെ ആദ്യ എവിക്ഷനിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥി പുറത്ത്
  • മുൻഷി രഞ്ജിത്താണ് ഇന്നലെ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തായത്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ലെ ആദ്യ എവിക്ഷനിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥി പുറത്ത്.  മുൻഷി രഞ്ജിത്താണ് ഇന്നലെ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തായത്. ആദ്യ ആഴ്ച ഒരാൾ ഔട്ട് ആകുമെന്ന് നേരത്തെ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.  എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയ ഉടനെയുള്ള എവിക്ഷൻ മത്സരാർത്ഥികൾ ശരിക്കും ഞെട്ടലുളവാക്കി. 

Also Read: അവളെ പലരും ചുറ്റും നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു'; മോഹൻലാൽ രേണു സുധിയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി

പുറത്തിറങ്ങിയ രഞ്ജിത്ത് തന്റെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ  അനുഭവം മോഹൻലാലിനോട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അവിടെ നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത് നെഞ്ചു വിരിച്ചാണ് ഞാൻ നില്‍ക്കുന്നതെന്നും പരാജിതനാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.  മാത്രമല്ല തനിൽക്ക് ഒരു പ്ലാനിംഗും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഏത് സമയത്തും എവിടെ നിന്നും ഒരു അമ്പ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും എവിടേയ്‍ക്ക് അമ്പ് കൊടുക്കണം എന്നും കൂര്‍മ ബുദ്ധിയില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  താന് കിച്ചണ്‍ ടീമിലായതിനാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിനാല്‍ അവിടെ കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളില്‍ മാറി നില്‍ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും രഞ്‍ജിത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒഇത്തവണ 19 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ഇന്നലത്തെ എവിക്ഷനോടെ അത് 18 ആയി. എട്ട് മത്സരാർത്ഥികളായിരുന്നു ആദ്യ എവിക്ഷനിൽ നോമിനേറ്റ് ആയത്.  അതിൽ ശൈത്യ, രഞ്ജിത്ത്, ജിസേൽ, നെവിൻ, രേണു, ആര്യൻ, അനുമോൾ, ശാരിക എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഇതിനിടയിൽ ഓരോ നിമിഷവും കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞേക്കാമെന്നും മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനും നടന്നേക്കാമെന്നും മോഹൻലാൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  നിലവിൽ പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാനവാസാണ്.  വരും ഡിഫെസങ്ങളിൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എന്തെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം... 

