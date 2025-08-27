ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഓരോ ദിവസവും പല വിഷയങ്ങൾ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിഗ് ബോസിന്റെ പുതിയ പ്രോമോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. നെവിൻ ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രോമോ ആണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസിനോട് തനിക്ക് ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നെവിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാതിൽ വഴി പുറത്തേക്കിറങ്ങാമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ബിഗ് ബോസ് നൽകിയത്.
ഇത് പ്രകാരം പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന നെവിനെ ആദിലയും നൂറയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണാം. ഗട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്വിറ്റ് ചെയ്യെന്ന് നൂറ പറയുന്നത് പ്രേമോയിൽ കാണാം. അനുമോളുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് നെവിൻ ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്.
അതേസമയം നെവിൻ പുറത്തായാൽ അത് നന്നായെന്നും പുറത്താകരുതെന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നെവിൻ അല്ല, അനുമോൾ, ആദില, നൂറ, തുടങ്ങിയവരാണ് പുറത്തുപോകേണ്ടതെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇത് ബിഗ് ബോസിന്റെ പ്രാങ്ക് ആണെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രോമോകൾ ഇറക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നു കാണാൻ ഉള്ള ഉടായിപ്പാണെന്നാണ് ചില പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. വെറും ഡ്രാമയാണിതെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.
