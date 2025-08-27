English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്നും നെവിൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തോ? വെറും ഡ്രാമയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ; പ്രോമോ വൈറൽ

ബിഗ് ബോസിൻറെ പുതിയ പ്രോമോ പ്രേക്ഷകരിൽ ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുകയാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:00 AM IST
  • പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന നെവിനെ ആദിലയും നൂറയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണാം. ​
  • ഗട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്വിറ്റ് ചെയ്യെന്ന് നൂറ പറയുന്നത് പ്രേമോയിൽ കാണാം.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആര്? നടന്നത് വാശിയേറിയ മത്സരം

Trending Photos

Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
8
Onam 2025
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
Today&#039;s Horoscope 27 August 2025: ഇന്ന് ​ഗണേശ ചതുർത്ഥി, ഭാ​ഗ്യം തെളിയും രാശികളാണിവർ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 27 August 2025: ഇന്ന് ​ഗണേശ ചതുർത്ഥി, ഭാ​ഗ്യം തെളിയും രാശികളാണിവർ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Triple Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 3 രാജയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
9
Triple Rajayoga
Triple Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 3 രാജയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്നും നെവിൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തോ? വെറും ഡ്രാമയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ; പ്രോമോ വൈറൽ

ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഓരോ ദിവസവും പല വിഷയങ്ങൾ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബി​ഗ് ബോസിന്റെ പുതിയ പ്രോമോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. നെവിൻ ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രോമോ ആണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബി​ഗ് ബോസിനോട് തനിക്ക് ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നെവിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാതിൽ വഴി പുറത്തേക്കിറങ്ങാമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ബി​ഗ് ബോസ് നൽകിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇത് പ്രകാരം പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന നെവിനെ ആദിലയും നൂറയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണാം. ​ഗട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്വിറ്റ് ചെയ്യെന്ന് നൂറ പറയുന്നത് പ്രേമോയിൽ കാണാം. അനുമോളുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് നെവിൻ ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ബി​ഗ് ബോസ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്. 

Also Read: Lokah Chapter 1: Chandra: സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രം ‘ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര‘; ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറക്കി

അതേസമയം നെവിൻ പുറത്തായാൽ അത് നന്നായെന്നും പുറത്താകരുതെന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നെവിൻ അല്ല, അനുമോൾ, ആദില, നൂറ, തുടങ്ങിയവരാണ് പുറത്തുപോകേണ്ടതെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇത് ബി​ഗ് ബോസിന്റെ പ്രാങ്ക് ആണെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രോമോകൾ ഇറക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നു കാണാൻ ഉള്ള ഉടായിപ്പാണെന്നാണ് ചില പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. വെറും ഡ്രാമയാണിതെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 MalayalamNevinബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളംബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7

Trending News