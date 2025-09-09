English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: നൂറ vs ആദില; അക്ബർ എറിഞ്ഞ വലയിൽ വീഴുമോ ആദില? വീക്ലി ടാസ്കോടെ ഇരുവരും അടിയാകുമോ?

Bigg Boss Malayalam Season 7: വീക്ക്ലി ടാസ്കിന്റെ പ്രോമോയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:32 PM IST
  • നൂദില ചപ്പൽസ് എന്ന ടാസ്കാണ് ബി​ഗ് ബോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നൂറയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
  • ബാക്കി എല്ലാവരും ടീമായി തിരിഞ്ഞ് ചപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടാസ്ക് എന്നാണ് പ്രമോയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.

Bigg Boss Malayalam Season 7: നൂറ vs ആദില; അക്ബർ എറിഞ്ഞ വലയിൽ വീഴുമോ ആദില? വീക്ലി ടാസ്കോടെ ഇരുവരും അടിയാകുമോ?

ബി​ഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായെത്തിയ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസ് ആണ് ആദിലയും നൂറയും. രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ മത്സരാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ഇരുവരും ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇരുവരും രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളാണ്. മത്സരങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത്. രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ ആയതിന് ശേഷം പല ടാസ്ക്കുകളും ഇവർ ഇതിനോടകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വീക്ക്ലി ടാസ്ക് ജയിച്ചത് നൂറയും ടീമുമാണ്. 

ഇപ്പോഴിതാ ഈ ആഴ്ചയിലെ വീക്ക്ലി ടാസ്കുമായി ബി​ഗ് ബോസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിബി5 വിജയി അഖിൽ മാരാർ ആണ് ടാസ്ക് എല്ലാവർക്കുമായി വായിച്ചത്. പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് അഖിൽ മാരാർ, സെറീന, അഭിഷേക് എന്നിവർ വീണ്ടും ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 

Also Read: Actress Grace Antony Married: ''ആളും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ അതങ്ങ് നടന്നു''; നടി ​ഗ്രേസ് ആന്റണി വിവാഹിതയായി, വരൻ ആര്?

നൂദില ചപ്പൽസ് എന്ന ടാസ്കാണ് ബി​ഗ് ബോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നൂറയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ടീമായി തിരിഞ്ഞ് ചപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടാസ്ക് എന്നാണ് പ്രമോയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്. ഇതിലെ വിജയിയെ നിർണയിക്കുന്നതും നൂറയാണ്. പ്രോമോയിൽ അക്ബർ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്കും ആദിലയ്ക്കും നൽകിക്കോളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ആദില പറയുന്നത് തോന്നിയിട്ട് തരട്ടെ, ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും തരണ്ട എന്നാണ്. വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ ആദില പറയുന്ന പോലെയാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്. പ്രോമോ വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർ വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ്. ഈ ടാസ്കോട് കൂടി ആദിലയും നൂറയും അടിയാകുമോ എന്നാണ് ഏവരും ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എപ്പിസോഡ് വന്നാൽ മാത്രമെ മനസിലാകുകയുള്ളൂ. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 MalayalamAdhila Nooraബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

