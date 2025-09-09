Bigg Boss Malayalam Season 7: നൂറ vs ആദില; അക്ബർ എറിഞ്ഞ വലയിൽ വീഴുമോ ആദില? വീക്ലി ടാസ്കോടെ ഇരുവരും അടിയാകുമോ?

ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായെത്തിയ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസ് ആണ് ആദിലയും നൂറയും. രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ മത്സരാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ഇരുവരും ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇരുവരും രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളാണ്. മത്സരങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത്. രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ ആയതിന് ശേഷം പല ടാസ്ക്കുകളും ഇവർ ഇതിനോടകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വീക്ക്ലി ടാസ്ക് ജയിച്ചത് നൂറയും ടീമുമാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ഈ ആഴ്ചയിലെ വീക്ക്ലി ടാസ്കുമായി ബിഗ് ബോസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിബി5 വിജയി അഖിൽ മാരാർ ആണ് ടാസ്ക് എല്ലാവർക്കുമായി വായിച്ചത്. പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായാണ് അഖിൽ മാരാർ, സെറീന, അഭിഷേക് എന്നിവർ വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
നൂദില ചപ്പൽസ് എന്ന ടാസ്കാണ് ബിഗ് ബോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നൂറയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ടീമായി തിരിഞ്ഞ് ചപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടാസ്ക് എന്നാണ് പ്രമോയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്. ഇതിലെ വിജയിയെ നിർണയിക്കുന്നതും നൂറയാണ്. പ്രോമോയിൽ അക്ബർ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്കും ആദിലയ്ക്കും നൽകിക്കോളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ആദില പറയുന്നത് തോന്നിയിട്ട് തരട്ടെ, ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും തരണ്ട എന്നാണ്. വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ ആദില പറയുന്ന പോലെയാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്. പ്രോമോ വന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർ വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ്. ഈ ടാസ്കോട് കൂടി ആദിലയും നൂറയും അടിയാകുമോ എന്നാണ് ഏവരും ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എപ്പിസോഡ് വന്നാൽ മാത്രമെ മനസിലാകുകയുള്ളൂ.
