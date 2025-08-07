ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ രേണു സുധിയും നെവിനും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം. മുഖം കണ്ടാൽ ആട്ടാൻ തോന്നുമെന്ന നെവിന്റെ വാക്കുകളാണ് രേണുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അത് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്നായി രേണു സുധി. രേണു നെവിനെ അട്ടപ്പുഴുവെന്ന് വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വാക്കു തർക്കം ആരംഭിച്ചത്.
രേണു നെവിനെ അട്ടപ്പുഴു എന്ന് വിളച്ചു. ഇതിന് രേണുവിനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നെവിന്റ മറുപടി. ആരാണ് നിന്റെ അട്ടപ്പുഴുവെന്ന് നെവിൻ ചോദിച്ചു. ഇതോടെ രേണു തിരിച്ച് നെവിനെ രണ്ട് തവണ തിരിച്ച് ആട്ടി. മോന്തയ്ക്ക് തുപ്പൽ തെറിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചേനെയെന്ന് നെവിൻ പറയുന്നു.
ALSO READ: 'ഏഴിന്റെ പണിയല്ല അതിനപ്പുറം വന്നാലും ഞാൻ നേരിടും'; രേണു സുധി ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ
ഇതിന് പിന്നാലെ നെവിൻ സോറി പറഞ്ഞു. രേണുവും ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഇനി ആട്ടുന്നില്ലെന്ന് നെവിൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ആട്ടാതിരിക്കും എന്നും നെവിൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മറുപടിയായി എന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ നിനക്ക് ആട്ടാൻ തോന്നുമല്ലേയെന്ന് രേണു ചോദിക്കുന്നു.
പലതവണ രേണു ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം. എന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ആട്ടാനും ഉരയ്ക്കാനുമാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചുതരണമെന്നും രേണു പറയുന്നു. വാ, വാ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം. നീ ഉരപ്പിച്ചിട്ടേ വിടാവൂ. എന്റെ മോന്ത നന്നായിട്ട് ഉരയ്ക്കണമെന്നും നീ മാത്രമേ ഉരപ്പിക്കാവൂവെന്നും രേണു പറയുന്നു.
ഈ സമയം ശാരിക ഇടപെടുകയുണ്ടായി. രേണു അഭിനയിക്കുകയല്ല, ജീവിക്കുകയാണെന്നാണ് ശാരിക പറഞ്ഞത്. ശാരികയോട് മുഖം ഉരപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് രേണു തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായി പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ശാരികയുടെ ഉത്തരം. അതല്ലേ പ്രതികരിച്ചതെന്നും ഞാൻ പിന്നെന്താ സിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നോയിവിടെയെന്നും രേണു സുധി ശാരികയോട് തിരികെ ചോദിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.