  • Bigg Boss Malayalam Season 7: അനുവിന്റെ പിആറുകളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് സ​ഹ​മത്സരാർത്ഥി രേണു

Bigg Boss Malayalam Season 7: അനുവിന്റെ പിആറുകളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് സ​ഹ​മത്സരാർത്ഥി രേണു

Bigg Boss Malayalam Season 7: അന്നെന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലായിരുന്നു.  ഇന്നായിരുന്നുങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രേണു സുധി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 7, 2025, 12:04 PM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയ്ക്ക് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി
  • ഇതിനിടയിൽ മത്സാർത്ഥികൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പിആറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ആരാധകർ

  1. Bigg Boss Malayalam 7 Adhila Exit: ഫിനാലേക്ക് വെറും 3 ദിനം; അവസാന നിമിഷം ആദില പുറത്ത്

Bigg Boss Malayalam Season 7: അനുവിന്റെ പിആറുകളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് സ​ഹ​മത്സരാർത്ഥി രേണു

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയ്ക്ക് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയാണ്.  ഇതിനിടയിൽ മത്സാർത്ഥികൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പിആറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ആരാധകർ.   

Also Read: ഫിനാലേക്ക് വെറും 3 ദിനം; അവസാന നിമിഷം ആദില പുറത്ത്

നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത അനുസരിച്ചു പിആർ സപ്പോർട്ടിൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുമോളാണ് എന്നാണ്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് 16 ലക്ഷത്തോള രൂപയാണ് പിആർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്.  എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പല മത്സരാർത്ഥികളും അനുമോളോട് ചോദിച്ചുവെങ്കിലും ആണ് ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴിതാ അനുവിന്റെ പിആറുകളെ കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി സഹമത്സരാർത്ഥി ആയിരുന്നു രേണു സുധി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

രേണു പറയുന്നത് തനിക്ക് പിആർ ഇല്ലെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അന്നൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്.  എന്നാൽ ഇപ്പോളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൈസ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നും രേണു പറയുന്നു. അനുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അത്രയും പണം കൊടുത്തെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടെയെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് കൃത്യമായി ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ താൻ പറയില്ലെന്നുമായിരുന്നു രേണുവിന്റെ പ്രതികരണം.    

Also Read; ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

പിആർ സപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിഗ് ബോസ് കിരീടത്തിനായുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്.  നവംബർ 9 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ. ആരാകും വിജയി എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

