Bigg Boss Malayalam Season 7: 'കട്ടപ്പ എന്നും കട്ടപ്പ തന്നെ'; റീ എൻട്രിക്ക് പിന്നാലെ ശൈത്യക്കെതിരെ വീണ്ടും എയറിൽ

ബിഗ് ബോസിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറികൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റീഎൻട്രി നടത്തിയ ശൈത്യ സന്തോഷ് അനുമോൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതാണ്. അനുവിന്റെയും തന്റെയും പിആർ ഒരാൽ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ അച്ഛന്റെ പക്കൽ നിന്നും അയാൾ ഒരുപാട് കാശ് വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും ശൈത്യ പറയുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ കട്ടപ്പയെന്ന് ആദ്യം ചിത്രീകരിച്ചത് അതേ പിആർ ചെയ്തവൻ തന്നെയാണെന്നും ശൈത്യ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ശൈത്യ വീണ്ടും എയറിലായിരിക്കുകയാണ്. കട്ടപ്പ എന്നും കട്ടപ്പ തന്നെ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തായ ശേഷം ശൈത്യ പറഞ്ഞത് അനുവിന്റെ പിആർ ഉണ്ട് എനിക്ക് പിആർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അവിടെ നിന്നേനെ എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശൈത്യ പറഞ്ഞത് അനുമോളുടെ പിആർ തന്നെയായിരുന്നു ശൈത്യയുടെയും പിആർ എന്നാണ്.
പിആറിനെ കുറിച്ച് ശൈത്യ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് ചർച്ചയാക്കുന്നത്. കട്ടപ്പ തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കമന്റുകളാണ് ശൈത്യയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നത്.
മുൻ മത്സരാർത്ഥികളുടെ റീ എൻട്രിയിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത് എല്ലാവരും അനുമോളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ശൈത്യ, ബിൻസി, ശരത് അപ്പാനി, ശാരിക തുടങ്ങി എല്ലാവരും അനുമോളെയാണ് കൂടുതലായും ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദില-നൂറ-അനുമോൾ ബന്ധത്തിൽ ഇവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുമോ എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയണം ഇനി.
എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അനുമോളെ തളർത്താനാകില്ലെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. നവംബർ 9നാണ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7ന്റെ ഫൈനൽ. ആര് കപ്പുയർത്തുമെന്നും ഇപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് മത്സരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
