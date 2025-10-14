English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Bigg Boss Malayalam Season 7: ആങ്ങളയും പെങ്ങന്മാരും തമ്മിൽ അടിച്ച് പിരിഞ്ഞോ? ബിബി വീട്ടിൽ ഷാനവാസ്-ആദില-നൂറ വാക്ക്പോര്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആങ്ങളയും പെങ്ങന്മാരും തമ്മിൽ അടിച്ച് പിരിഞ്ഞോ? ബിബി വീട്ടിൽ ഷാനവാസ്-ആദില-നൂറ വാക്ക്പോര്

ഷാനവാസ് ആദില നൂറ തമ്മിലുള്ള വാക്ക്പോരാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:15 PM IST
  • ഷാനവാസിന്റെ എടീ, പോടീ വിളിക്കെതിരെയും ആദില പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
  • "എടീ, പോടീ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഷോവനിസം ഇവിടെ അല്ല പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്നും ആദില പറ‍ഞ്ഞു.

Read Also

  1. Mirage Ott Release: തിയേറ്ററിൽ കണ്ടില്ലേ? എന്നാൽ ഇനി ഒടിടിയിൽ കാണാം; 'മിറാഷ്' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
‍Kerala Lottery Result 13 October 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ‌? ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
‍Kerala Lottery Result 13 October 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ‌? ലോട്ടറി ഫലം
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
7
Gold Rate in Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
5
Overnight haircare
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
Bigg Boss Malayalam Season 7: ആങ്ങളയും പെങ്ങന്മാരും തമ്മിൽ അടിച്ച് പിരിഞ്ഞോ? ബിബി വീട്ടിൽ ഷാനവാസ്-ആദില-നൂറ വാക്ക്പോര്

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 അവസാനിക്കാൻ ഇനി വെറും നാലാഴ്ചകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. സൗഹൃദങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ മാറി മറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ബിബി വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ഷാനവാസ്, ആദില നൂറയുടേത്. ആങ്ങളയും പെങ്ങളൂട്ടികളുമായി നടക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ വന്ന് ഷാനവാസിനെ പൊരിച്ചതോടെ ആദിലയും നൂറയും ഷാനവാസിനോട് അകലം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതിന് തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വഴക്ക്. നോമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദിലയും ഷാനവാസും തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർത്തത്. ഇതലേക്ക് പിന്നീട് നൂറയും ചേരുകയായിരുന്നു. ആര്യനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആദില ആണോ എന്നായിരുന്നു ഷാനവാസിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ താൻ അല്ല ആര്യനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ആദില പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരാളെയാണ് താൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും അത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ആദില പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഷാനവാസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. 

Also Read: Pet Detective: ക്ലീൻ U സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്'; ഒക്ടോബർ 16ന് എത്തുന്നു

"നീ ഇപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ കള്ളം ഇല്ലേ. അത് നീ കുറച്ചു നാളായി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നീയൊക്കെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യ്. സമയമുണ്ട്. എന്റെ മനസിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഇമോഷൻസിനെ മുതലെടുത്തവരാണ്. പച്ചക്കള്ളം ആണ് ഇവര് പറയുന്നത്. നിന്റെ നാടകം പൊളിഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതൽ എന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് കളിക്കണ്ട. വെയ്റ്റ് ചെയ്യ് നീയൊക്കെ. വയറ് നിറച്ച് തരുന്നുണ്ട്", എന്നെല്ലാമാണ് ഷാനവാസ് ആദിലയോടായി പറഞ്ഞത്. 

ഷാനവാസിന്റെ എടീ, പോടീ വിളിക്കെതിരെയും ആദില പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. "എടീ, പോടീ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഷോവനിസം ഇവിടെ അല്ല പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്നും ആദില പറ‍ഞ്ഞു. ഏത് തരമാണ് നീയൊക്കെയെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസിലായി എന്ന് ഷാനവാസ് മറുപടി കൊടുത്തു. നിങ്ങള് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കട്ടെ. ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാരല്ലല്ലോ ഞാൻ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്", എന്ന് ഷാനവാസും പറഞ്ഞു.

"ഏത് തരം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ആദില ചോദിച്ചു. ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനായപ്പോൾ ഭരിക്കാൻ വന്നല്ലോ. പെണ്ണുങ്ങളായാലൊരു ഭരണം. ഞാനും അനീഷ് ഏട്ടനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാല് പോലെ വരുവ സംസാരിക്കാൻ. നാണമില്ലാതെ. നാണമില്ലാത്തവർ", എന്നും ആദില പറയുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

Trending News