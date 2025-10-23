Bigg Boss Malayalam Season 7: ഫുഡിന്റെ പേരിൽ കയ്യാങ്കളി; ഷാനവാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, നെവിൻ പുറത്തേക്കോ?

ബിഗ് ബോസ് ഷോ ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയിലേക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ബിബി വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ബിബി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെവിൻ ഷാനവാസ് ഫൈറ്റിനെ തുടർന്ന് വയ്യാതായ ഷാനവാസ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്.
എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും കിച്ചണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാരായ അക്ബർ, ആര്യൻ, നെവിൻ എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ കിച്ചൺ ടീമിലുള്ളത്. വെസ്സൽ ടീം കഴുകി വെച്ച പാത്രത്തിൽ അഴുക്ക് ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും കഴുകി തരാതെ ഇനി ഫുഡ് തരില്ല എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റന്മാർ മൂന്ന് പേരും നിലപാടെടുത്തത്. വേണമെങ്കിൽ വന്നുണ്ടാക്കിക്കോ എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ ചെന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ ഈ സമയം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന രീതിക്ക് നെവിൻ പാലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ഷാനവാസ് നോക്കിയപ്പോൾ പാലിന്റെ കവർ പൊട്ടുകയും നെവിൻ അത് മുഴുവൻ ഷാനവാസിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതുമാണ് പ്രോമോയിലുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ പാക്കറ്റ് ഷാനവാസിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം ഷാനവാസ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അനീഷ്, സാബുമാൻ, നൂറ തുടങ്ങിയെല്ലാവരും കൂടി ഷാനവാസിനോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ച് ചെല്ലുന്നു.
എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഷോ ആണ് ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ആരും വീഴില്ല. നടനായത് കൊണ്ട് ഡ്രാമ കാണിക്കുന്നുവെന്നൊക്കെയാണ് നെവിനും അക്ബറുമൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഷാനവാസ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ലൈവിൽ വ്യക്തമാണ്. വെള്ളം പോലും ഇയാൾക്ക് കുടിക്കാനാവുന്നില്ല. കൺഫെഷൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വയ്യ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയവും ഡ്രാമ ആണെന്ന് നെവിൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് അനീഷ്, സാബുമാൻ, അനുമോൾ, നൂറ, ആദില തുടങ്ങിയെല്ലാരും കൂടി ഷാനവാസിനെ കൺഫെഷൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആരൊക്കെ കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് നെവിൻ ചെല്ലുന്നതും അനു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും ലൈവിൽ കാണാം. ഏതായാലും കൺഫെഷൻ റൂമിൽ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഷാനവാസിനെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നെവിന് ബിഗ് ബോസ് വാർണിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്വയം ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ഇറക്കി വിടുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ബിഗ് ബോസ് താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട്.
ഷാനവാസ് ഇന്നലെ മുതൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഷാനവാസ് പുറത്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെവിനും പുറത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നെവിൻ വളരെയധികം അരോചകമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ എന്റർടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമോളുടെ ബെഡിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച സംഭവം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ നെവിന് വളരെ നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
