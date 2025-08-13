English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിൽ പുത്തൻ സർപ്രൈസുമായി ബിഗ് ബോസ്

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷന്‍ എന്നത് ഒരു മിഡ് വീക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍ ആണെന്ന് ബിഗ് ബോസ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 13, 2025, 10:20 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ രണ്ടാം വാരം ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്
  • ഈ രണ്ടാം വാരത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച മിഡ്‌ വീക്ക് എവിക്ഷൻ തന്നെയാണ്

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: രേണു ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്നും പിൻമാറുമോ? തുടക്കം മുതൽ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Trending Photos

Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...
7
Herbal Tea
Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bigg Boss Malayalam Season 7: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിൽ പുത്തൻ സർപ്രൈസുമായി ബിഗ് ബോസ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ രണ്ടാം വാരം ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്.  ഈ രണ്ടാം വാരത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച മിഡ്‌ വീക്ക് എവിക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ബിഗ് ബിസ് നടത്തിയത്. 

Also Read: ബിഗ് ബോസ് മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ സർപ്രൈസ്; രേണുവും അനീഷുമടക്കം 6 പേരിലൊരാൾ വ്യാഴാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുറത്ത്!

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേണു സുധിയും അഭിലാഷും ഉൾപ്പെടെ 6 മത്സരാർത്ഥികളാണ് മിഡ്‌ വീക്ക് എവിക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ നാളത്തോടെ ബിഗ് ബോസ് വീടിന് വിട പറയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ബിഗ് ബോസ് എത്തിയിരുന്നു, മിഡ്‌ വീക്ക് എവിക്ഷൻ എന്നത് ശരിക്കും ഒരു മിഡ്‌ വീക്ക് സസ്പെൻസ് ആണെന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് പറയുന്നത്.   

അതായത് സാധാരണ പ്രേക്ഷകരുടെ വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മത്സരാർത്ഥികളും പുറത്താകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് പറയുന്നത്. അതായത് ടാസ്ക്കുകളിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും പുറത്താവുന്ന ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നലെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പുറത്താകുന്ന രണ്ടുപേരെ ഷോയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കില്ല പകരം ഇവരെ ക്യാമറയും സൗണ്ടും ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡെഡ് സോണിൽ പാർപ്പിക്കും.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് 18 മത്സരാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്.  അവരാണ് ഈ 6 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തായാലും വ്യാഴാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആരാകും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിന് പുറത്ത് എന്നതിൽ തീരുമാനമാകും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Malayalam season 7ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7Mid Week Eviction TwistMid Week Eviction Surprise

Trending News