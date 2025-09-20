ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വേദ് ലക്ഷ്മിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കടന്നുപോകുകയാണ്. വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്ത് പോകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ലക്ഷ്മിയുടെ ഗ്രാഫ് വലിയ തോതിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആദില-നൂറ എന്ന ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസിനെതിരെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ നെഗറ്റീവും അതിനൊപ്പം പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബിബി ഹോട്ടൽ എന്ന ടാസ്ക്കോട് കൂടി ലക്ഷ്മിക്ക് പുറത്ത് സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.
ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്ക്കിൽ റിയാസ് വന്നുപോയതോടെ ലക്ഷ്മിക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്തത്. റിയാസ് ലക്ഷ്മിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ബിബി ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ റിയാസിന് ലക്ഷ്മി കൊടുത്ത ഓരോ മറുപടിയും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തഗ് ഡയലോഗ്സ് ആണ് ലക്ഷ്മി റിയാസിന് മറുപടിയായി നൽകിയത്. തന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് റിയാസ് പറയുമ്പോൾ I Dont Care What You Wear എന്നാണ് ലക്ഷ്മി മറുപടി നൽകിയത്. ഈ ഡയലോഗിന് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ലഭിച്ചത്.
തനിക്ക് നേരെ വന്ന റിയാസിനെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ലക്ഷ്മി ഡീൽ ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് ശോഭ വന്നപ്പോഴും ലക്ഷ്മിയെ വളരെയധികം അപമാനിച്ചു. പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. റിയാസ് കൂടി വന്നതോടെ ഇത് ഒന്ന് കൂടി കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വോട്ടിംഗിൽ പോലും ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ മുന്നേറുകയാണ്. വളരെ താഴെയായി നിന്ന ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് അനുസരിച്ച് രണ്ടാം സഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
