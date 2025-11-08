English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss Malayalam Season 7: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിലൂടെ പുറത്താകുന്നതാര്? ടോപ് 5 ആരൊക്കെ?

Bigg Boss Malayalam Season 7: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിലൂടെ പുറത്താകുന്നതാര്? ടോപ് 5 ആരൊക്കെ?

ഇന്ന് മീഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിലൂടെ ഒരാൾ കൂടി ബി​ഗ് ബോസ് വീടിനോട് വിടപറയും.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 8, 2025, 12:15 PM IST
  • ഇന്ന് മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്.
  • നിലവിലുള്ള ആറ് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി പുറത്തുപോകും.
  • ടോപ് 5 ആരൊക്കെ എന്ന് ഇന്ന് അറിയാൻ കഴിയും.

Bigg Boss Malayalam Season 7: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിലൂടെ പുറത്താകുന്നതാര്? ടോപ് 5 ആരൊക്കെ?

ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ന്റെ ഫിനാലെയാണ്. വിജയി ആരെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മുൻപത്തെ സീസണുകളിലെ പോലെ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വോട്ടുകൾ പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ അനുമോൾ, അനീഷ് എന്നിവർക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. 

അതിനിടെ ഇന്ന് മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിലവിലുള്ള ആറ് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി പുറത്തുപോകും. ടോപ് 5 ആരൊക്കെ എന്ന് ഇന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദില എവിക്ട് ആയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത എവിക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഷാനവാസ്, അനുമോൾ, നെവിൻ, അനീഷ്, നൂറ, അക്ബർ ഖാൻ എന്നിവരാണ് നിലവിലുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ. ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇന്ന് പുറത്താകും. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബിൽ പുകഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്; അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അനുമോൾ

അതേസമയം ബി​ഗ് ബോസിന്റെ ഫിനാലെ വീക്ക് വളരെ സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു. അനുമോളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എത്തിയ മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ വീട്ടിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അനുവിനെതിരെ ശൈത്യ, ബിൻസി തുടങ്ങിയവർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പലപ്പോഴായി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അനുവിന് നെ​ഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാനായാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ റീഎൻട്രി നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം അനുമോൾക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുവെന്ന് തന്നെ പറയാം. അനുമോൾക്കെതിരെ ആദില പറഞ്ഞതും ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

