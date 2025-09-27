Bigg Boss Malayalam Season 7: വീക്ലി ടാസ്ക് കുളമാക്കിയവർക്ക് പണിയുമായി മോഹൻലാൽ; എവിക്ട് ആകുക ആരൊക്കെ?

മോഹൻലാൽ എത്തുന്ന വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇന്ന് ബിഗ് ബോസിൽ. ഈ ആഴ്ചയിലെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനങ്ങളും ടാസ്കുകളുമൊക്കെ ഇതിൽ ചർച്ചയാകും. എവിക്ഷനും നടക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. എല്ലാ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡുകളെക്കാളും പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിനായിട്ടാണ്. കാരണം മത്സരാർത്ഥികളെ മോഹൻലാൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് താൽപര്യമാണ്.
ഇത്തവണത്തെ മത്സരാർത്ഥികളിൽ പൊതുവെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ താൽപര്യം ഇല്ല എന്ന് വേണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാൻ. എപ്പോഴും അടിയുണ്ടാക്കിയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്താലും അത് അടിപിടിയിലായിരിക്കും കലാശിക്കുക. അത്തരത്തിൽ ഒരു ടാസ്ക് പോലും ഇവർ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.
ഇത്തവണത്തെ വീക്ലി ടാസ്കും മത്സരാർത്ഥികൾ കുളമാക്കിയിരുന്നു. വഴക്കുണ്ടാക്കി ഒടുവിൽ ടാസ്ക് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു ബിഗ് ബോസിന്. ഇത് ഇന്ന് മോഹൻലാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ പ്രോമോയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. വെസ്സൽ ടീമിൽ അനീഷും ആദിലയും തമ്മിലുണ്ടായ അടിയും ചർച്ച ചെയ്യും.
