Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം രേണു സുധിക്കോ? അറിയാം

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: ബിഗ് ബോസ് രേണു സുധിക്ക് നൽകുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രതിഫലം. മുൻപ് പേളി മാണി കൈപ്പറ്റിയതിന് സമാനമായ തുകയാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 8, 2025, 10:54 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്
  • രേണു സുധിയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം
  • രേണു സുധിയാണ് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്.  അതിലെ മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ രേണു സുധിയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായ താരമാണ് രേണു സുധി.

Also Read: 'പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം'; ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഏറ്റുമുട്ടി രേണുവും നെവിനും

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 തുടങ്ങുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു രേണു സുധിയുടേത്. ഒടുവിൽ വാർത്തകൾ സത്യമാകുന്നു വിധം രേണു സുധി ബിഗ് ബോസിൽ എത്തുകയുമുണ്ടായി. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം രേണു സുധിയാണ് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത്. രേണുവിന് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രതിഫലം 50000 രൂപയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതേ പ്രതിഫലമാണ് അനുമോൾക്കും ലഭിക്കുന്നത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

Also Read: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...

ആദ്യം ബിഗ് ബോസ് ഷോയിലേയ്ക്ക് വരാനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച രേണു പിന്നീട്  ബിഗ് ബോസ് ടീം നടത്തിയ നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സമ്മതം അറിയിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ദിവസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് രേണു ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ഒടുവിൽ ബിഗ് ബോസ് 50000 രൂപവരെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആൽബം ഷൂട്ടും മോഡലിങ്ങുമായി വൻ തിരക്കിലായിരുന്നു രേണു സുധി. ഇതിനിടയിലാണ് ബിഗ് ബോസ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രേണു സുധി ബിഗ് ബോസ് ഷോയിലുണ്ടായാൽ എത്രത്തോളം ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെ തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ടീം രേണുവിനെ ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതും. 

Bigg Boss Malayalam season 7Bigg boss MalayalamRenu SudhiRenu Sudhi SalaryBigg Boss

