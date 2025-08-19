English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് കപ്പ് ആര് അടിക്കും? പ്രവചനവുമായി ആര്‍ജെ ബിന്‍സി

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: പോയിന്‍റുകള്‍ വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ബിന്‍സി പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പലരും ഷോയില്‍ തുടരുന്നുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 19, 2025, 10:08 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്
  • എവിക്റ്റായ ബിൻസിയുടെ ഒരു പ്രവചനമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം
  • സീസൺ 7 ലെ കപ്പ് ആര് കൊണ്ടുപോകും? എന്നതാണ് ബിൻസി നിലവിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്

  1. Bigg Boss: ഓന്ത് പോലും ഇങ്ങനെ നിറം മാറുമോ? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ നൈസായിട്ട് കാലുവാരി ശൈത്യ, ഫുൾ നെ​ഗറ്റീവ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് കപ്പ് ആര് അടിക്കും? പ്രവചനവുമായി ആര്‍ജെ ബിന്‍സി

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്.  ബിഗ് ബോസിനുള്ളിൽ മത്സാർത്ഥികൾ എന്തൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടി മുന്നേറിയാലും അത് പുറത്ത് അവർ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില എവിക്ഷനുകൾ ഏവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും. 

Also Read: അഭിലാഷിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താൻ നോക്കി ആര്യൻ; അതിര് കടന്നെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എവിക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ആർജെ ബിൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പോയിന്‍റുകള്‍ വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ബിന്‍സി പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പലരും ഷോയില്‍ തുടരുന്നു എന്നത് പ്രേക്ഷകരേയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം. എവിക്റ്റായ ബിൻസിയുടെ ഒരു പ്രവചനമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സീസൺ 7 ലെ കപ്പ് ആര് കൊണ്ടുപോകും? എന്നതാണ് ബിൻസി നിലവിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

എവിക്ഷന് ശേഷം ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനാണ് ബിൻസിയുടെ പ്രവചനം.  ഈ സീസണിലെ വിജയി ആരാകും? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പാനി ശരത്ത് എന്നാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അക്ബറിന്റേയും. ബിൻസിയ്ക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പം അപ്പാനിയോടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എവിക്ഷൻ സമയത്ത് ബിൻസി കൂടുതൽ വൈകാരികമായി യാത്ര പറഞ്ഞതും അയാളോടായിരുന്നു. എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7 കപ്പ് ആര് കൊണ്ടുപോകും എന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം...

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Malayalam season 7ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7RJ BincyRJ Bincy Interview

